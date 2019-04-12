قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومواعيد المباريات

أجريت يوم أمس الجمعة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، حيث ستستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو 2019، وسيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 نحو 24 منتخب تم توزيعهم في 6 مجموعات من المجموعة الأولي وحتى المجموعة السادسة.

وتسعى مصر إلى الحصول على لقب كاس الأمم الأفريقية 2019، خاصة وأنها تقام على أراضيها، والمجموعات ال6 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 جاءت كالتالي:-

المجموعة الأولي :- مصر ، الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.

المجموعة الثانية:- نيجيريا ، غينيا، مدغشقر، بوروندي.

المجموعة الثالثة:- السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي ، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة السادسة:- الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019:-

ستقام أولي مباريات المنتخب الوطني المصري يوم 21 يونيو 2019، على استاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساء، حيث ستكون مباراة الافتتاح بين صاحب الأرض وهو المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي.

ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بجميع مباريات الدور الأول في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، خاصة وأن المجموعة الأولي التي يقع فيها المنتخب الوطني المصري تعد من أسهل المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية2019،ولهذا يتوقع الكثير من الخبراء صعود المنتخب الوطني المصري إلى دور ال16 ، أما أصعب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 هي المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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