قرعة كأس الملك السعودي 1443/2022.. تعرف على نظامها وموعدها

تُقام قرعة كأس الملك السعودي 2022 اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 تلك القرعة التي يترقبها الجميع من متابعي لعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد قرعة كأس الملك سلمان 1443 وتفاصيل نظام البطولة هذا العام، كما سوف نتابع معكم نتائج القرعة، وتعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين هي أغلى الكؤوس والبطولات ليس في السعودية فقط ولا في الخليج العربي ولكن في كل المنطقة وآسيا.
قرعة كأس الملك السعودي 1443/2022
- تٌقام القرعة اليوم الإثنين في فندق برج رافال بالرياض.
- يشارك في بطولة كأس الملك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط نظرا لازدحام جدول مواعيد المباريات هذا الموسم.
- تبدأ البطولة من دور الستة عشر.
- لن يكون هناك مستويات للقرعة، وسوف تكون قرعة مفتوحة، مما قد يوقع أندية كبيرة وجها لوجه في بداية المسابقة.
- موعد قرعة كأس الملك السعودي اليوم الإثنين عند الساعة 2 مساء بتوقيت السعودية.
- تابعونا مع النتائج.