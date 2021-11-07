قرعة كأس الملك السعودي 1443/2022.. تعرف على نظامها وموعدها

تُقام قرعة كأس الملك السعودي 2022 اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 تلك القرعة التي يترقبها الجميع من متابعي لعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد قرعة كأس الملك سلمان 1443 وتفاصيل نظام البطولة هذا العام، كما سوف نتابع معكم نتائج القرعة، وتعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين هي أغلى الكؤوس والبطولات ليس في السعودية فقط ولا في الخليج العربي ولكن في كل المنطقة وآسيا.

قرعة كأس الملك السعودي 1443/2022