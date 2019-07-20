قطار الدوري المصري ينطلق من جديد تعرف على موعد مباراة ألزمالك والجونة اليوم وتفاصيل المباراة وحارس ألزمالك في المباراة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة ألزمالك والجونة، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، ونحن سنقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين، وموقف الفريقين في جدول الدوري الممتاز، وكل ما يرد في خاطركم من استفسارات عن المباراة.

تنطلق مباراة الجونة وألزمالك اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجونة بالغردقة ويسعى الفارس الأبيض في مواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري الممتاز، مع المارد الأحمر الذي يترقب نتيجة المباراة.

موعد مباراة ألزمالك والجونة في الدوري المصري

تنطلق مباراة ألزمالك والجونة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة.

القنوات الناقلة لمباراة ألزمالك والجونة اليوم

تذاع مباراة ألزمالك والجونة عبر قناة ON سبورت، والنيل للرياضة.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم اليوم

حراسة المرمى:- عماد السيد.

خط الدفاع:- محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.

خط الوسط:- محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، أوباما، زيزو، أيمن حفني.

الهجوم: خالد بوطيب.

التشكيل المتوقع للجونة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، محمود الجزار، أحمد علي.

خط الوسط: جاتوش بالوم، أكرم توفيق، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، محمد ناجي جدو.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

موقف الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة