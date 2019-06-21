موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة

مباراة قطر والأرجنتين يلتقي مساء يوم الأحد القادم الموافق الثالث والعشرين من يونيو الحالي منتخبا قطر والأرجنتين في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تقام بالبرازيل خلال هذه الفترة، في واحدة من المباريات الهامة بالبطولة، والتي ستحدد الفريق المتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

المنتخب القطري تمكن من حصد نقطة وحيدة فقط وضعته حتى الآن في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث تعادل منتخب قطر في بداية مشواره بالكوبا مع منتخب باراغواي في الجولة الأولى، في المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما، إلا أن المنتخب القطري تلقى الخسارة في الجولة الثانية من منتخب كولومبيا.

على الجانب الآخر فإن منتخب الأرجنتين هو الآخر لم يستطع أن يحصد سوى نقطة وحيدة خلال الجولتين الماضيتين، منتخب بلاد الفضة تعادل في الجولة الثانية مع باراغواي بهدف لمثله، بعد أن خسر بهدفين دون رد على يد منتخب كولومبيا، ليكون الفريق في المركز الرابع والأخير من المجموعة الثانية.

وتعد فرص منتخبي قطر والأرجنتين في التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 قائمة حتى الآن، ففي حالة الفوز سيكون الفائز في دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة قطر والأرجنتين

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة قطر والأرجنتين القادمة في بطولة كوبا أمريكا 2019 مساء يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين

هذا وسيتم إذاعة والنقل الحي والمباشر لمباراة قطر والأرجنتين على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein MAX3.