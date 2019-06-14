موعد مباراة قطر وباراغواي القادمة في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة

يبدأ المنتخب القطري الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه مساء يوم الأحد الموافق السادس عشر من يونيو الجاري، حيث سيلعب منتخب قطر ضد منتهب باراغواي في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة في دولة البرازيل في الفترة من الخامس عشر من يونيو وحتى السابع من يوليو القادم بمشاركة 12 منتخباً.

المنتخب القطري لكرة القدم والمتوج في فبراير الماضي ببطولة كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، يسعى لتحقيق أداء ونتائج جيدة في أول مشاركة له ببطولة كوبا أمريكا، الأدعم استعد لمنافسات كوبا أمريكا بمواجهة منتخب البرازيل في مباراة ودية انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين دون مقابل.

ويشارك منتخب قطر الأول ببطولة كوبا أمريكا في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات: الأرجنتين، وكوليمبيا، وقطر، وباراغواي، وهي مجموعة ليست بالهينة على منتخب قطر، إذ أن المنتخب القطري يحتاج ليكون على الأقل من أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات من أجل التأهل للدور القادم.

موعد مباراة قطر وباراغواي

وسيتم إقامة مباراة قطر وباراغواي القادمة في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وباراغواي

وسيتم إذاعة ونقل مباراة قطر ضد باراغواي القادمة في كوبا أمريكا 2019 من خلال قناتي bein MAX3، bein MAX4.