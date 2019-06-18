موعد مباراة قطر وكولومبيا القادمة في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستضيف ملعب مورومبي بمدينة ساوبالو البرازيلية مباراة قطر وكولومبيا مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يونيو الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من لمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة حالياً بدولة البرازيل.

المنتخب الكولومبي تمكن من تحقيق فوز ثمين في الجولة الأولى، حيث فاز المنتخب الكولومبي بهدفين نظيفين على منتخب الأرجنتين في نتيجة تعد مفاجأة من مفاجآت الكوبا نظراً للفارق الكبير بين المنتخبين.

أما منتخب قطر بطل كأس آسيا 2019 فاستطاع أن يخرج بنقطة التعادل أمام منتخب باراغواي بالجولة الأولى، المنتخب القطري بعد أن كانت النتيجة هي تقدم منتخب باراغواي بهدفين دون رد، ليحافظ الأدعم على آماله في مواصلة مشوارع ببطولة كوبا أمريكا 2019.

ويحتل المنتخب الكولومبي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد نهاية الجولة الأولى، فيما يأتي المنتخب القطري بالمركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، مناصفة مع منتخب باراغواي، ويأمل جماهير الأدعم الفوز في مباراة الأربعاء من أجل التأهل لدور ربع النهائي من كوبا أمريكا.

موعد مباراة قطر وكولومبيا

ومن المقرر أن يتم انطلاق مباراة قطر وكولومبيا القادمة في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت الدوحة، الثانية عشر من منتصف ليل الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا

وسيتم إذاعة ونقل مباراة قطر وكولومبيا القادمة في كوبا أمريكا 2019 من خلال شاشة قناة bein MAX3 بصوت المعلق يوسف سيف، كما أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة bein MAX4 بصوت المعلق سوار الذهب.