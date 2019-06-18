قطر وكولومبيا في مباريات كوبا امريكا 2019 : القنوات الناقلة وموعد المباراة

ننشر موعد مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا في مباريات كوبا امريكا 2019 وذلك ضمن المجموعة الثانية من البطولة، والتي تعتبر مجموعة الارجنتين أيضا، وأيضا القنوات الناقلة التي سوف تذيع هذه المواجهة بين الفريقين، حيث المنتخب الكولومبي يبحث على تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة خصوصا بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على منتخب الأرجنتين، أما المنتخب القطري العنابي ففي هذه المباراة يبحث على الفوز الأول له في البطولة، والمنافسة على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة، خصوصا بعد الأداء الكبير الذي ظهر به ممثل الكرة العربية في كوبا أمريكا الذي يشارك في البطولة ضيفا من خارج القارة إلى جانب المنتخب الياباني.

مباراة قطر وكولومبيا في مباريات كوبا امريكا تأتي بعد أن كان المنتخب الكولومبي في الجولة الأولى قد إستطاع الفوز على منتخب الأرجنتين، وذلك بهدفين مقابل صفر، حيث سجل أهداف المنتخب الأصفر كل من روجير مارتينيز في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، وأيضا اللاعب دوفان زاباتا في الدقيقة 86 من اللقاء، حيث إستطاع رفقاء خاميس رودريغيز الإطاحة برفقاء ليونيل ميسي والكون اجويرو في هذه المباراة المثيرة.

أما المنتخب القطري فيخوض هذه المواجهة بعد أن كان قد حقق نقطة واحدة فقط، وذلك بعد التعادل ضد باراجواي في أرضية ملعب ماراكانا، فرغم الخسارة بهدفين مقابل صفر، تمكن من العودة في الشوط الثاني من اللقاء وخطف نقطة واحدة، حيث سجل اهداف المنتخب القطري كل من المعز علي عبد الله في الدقيقة 68، وأيضا بوعلام خوخي في الدقيقة 77 من اللقاء.

موعد مباراة قطر وكولومبيا في كوبا امريكا

اللجنة المشرفة على برمجة مباريات كوبا امريكا 2019، أشارت على موقعها الإلكتروني أن موعد مباراة قطر وكولومبيا سوف يكون ضمن مباريات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2019 الجاري، وذلك على أرضية ملعب المورمبي الذي يتواجد في مدينة ساوباولو، حيث الجولة الثانية من كوبا امريكا وسوف تنطلق مجريات هذه المباراة في هذه الأوقات :

الساعة 23.30 بتوقيت القاهرة

الساعة 00.30 بتوقيت السعودية

الساعة 22.30 بتوقيت المغرب

الساعة 22.30 بتوقيت الجزائر وتونس

الساعة 21.30 بتوقيت غرينتش العالمي

الساعة 00.30 بتوقيت العراق

الساعة 00.30 بتوقيت سوريا

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا مباشرة

أما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا مباشرة والتي سوف تعرض هذه المباراة، سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمجريات البطولة في الوطن العربي، والتي أشارت على موقعها الإلكتروني أن اللقاء هذا سوف يذاع رسميا على بي ان سبورت bein sports max 3 وأيضا قناة بي ان سبورتس bein sports max 4 القنوات الناقلة لكوبا امريكا مباشرة باللغة العربية.

معلق مباراة قطر وكولومبيا في كوبا امريكا

إدارة قنوات بي إن سبورت القطرية أشارت إلى أن معلق مباراة قطر وكولومبيا مباشرة سوف يكون هو الكابتن القطري سوف سيف في التعليق على المباراة من خلال شاشة بي ان سبورت ماكس bein sports max 3.

بالإضافة كذلك إلى الكابتن عماد الحوسني وحسن العيدورس في التعليق ومتابعة مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا مباشرة على شاشة قناة بي ان سبورتس bein sports max4، وذلك من أجل تغطية هذه المباراة الثانية للمنتخب القطري في أول مشاركة له في كوبا امريكا 2019.

توقع معنا نتيجة مباراة قطر وكولومبيا في التعليقات !!!!!!