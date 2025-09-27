قمة أوروبية.. موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2026

يستضيف برشلونة الأسباني باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري الأبطال الموسم 2025 – 2026، في مباراة منتظرة من محبي كرة القدم الأوروبية، بين فريقين يعدان الأبرز خلال الموسم الماضي، في مواجهة مكررة في السنوات الأخيرة، التي شهدت تفوق للفريق الفرنسي في النتائج، بعدما كان التفوق واضح في البداية للفريق الكتالوني، وفي تلك المقالة سنتعرف على القنوات الناقلة للمباراة وموعدها.

موعد المباراة

تلعب مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، وذلك على ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي يلعب عليه برشلونة تلك المباراة، بسبب أعمال الصيانة بملعب الكامب نو، وكان برشلونة قد فاز في المباراة الأولى على نيوكاسل الانجليزي في الجولة الأولى بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في انجلترا، بينما أمطر باريس سان جيرمان شباك ضيفه اتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة.

يذكر أن كلا من لامين يامال وعثمان ديمبلي مهددان بالغياب عن كلاً من فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان بالترتيب، حيث يعاني كلا اللاعبان من إصابة ولم يتقرر بعد عودتهم لصفوف الفريقان.

القنوات الناقلة

كعادة قمة مباريات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، ستنقل قناة bein sport hd 1، مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، حيث ستكون المباراة الرئيسية من مباريات اليوم في دوري الأبطال، مما يعني توفر ستوديو تحليلي خاص بالمواجهة وتغطية خاصة.

المباراة ستكون ثأر للفريق الكتالوني الراغب في تحقيق شيء مميز، بعد الهزيمة أمام باريس قبل عامين على نفس الملعب برباعية مقابل هدف، بعد طرد اراخو، في المقابل يدخل باريس تلك المباراة من أجل تأكيد أحقيته بالتتويج الأوروبي الأخير، واستغلال حالة الانتعاش والقوة التي يمر بها النادي تحت قيادة الأسباني لويس انريكي.