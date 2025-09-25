قمة الجولة.. معلق مباراة شباب الأهلي ضد العين عبر أبوظبي الرياضية في دوري أدنوك

مباراة شباب الأهلي ضد العين دوري أدنوك

عشق كرة القدم الإماراتية على موعد مع مباراة قوية سوف تأتي مع شباب الأهلي ونادي العين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، ولكل المهتمين نقدم في سطور هذا المقال كل التفاصيل عن المباراة والمعلق والقناة الناقلة.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة و 25 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يتم نقل مباراة شباب الأهلي ضد العين عبر عدد من القنوات الرياضية الإماراتية المفتوحة، وعلى رأسها القنوات التالية:

  • أبوظبي الرياضية HD 1.
  • الشارقة الرياضية.
  • دبي الرياضية HD 1.

من هو معلق مباراة اليوم؟

بالحديث عن معلق مباراة شباب الأهلي والعين في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، فقد تم إسناد التعليق على المبارة عبر شبكة قناة أبوظبي الرياضية لوجهها المميز عامر عبد الله.

وعلى الجانب الآخر، أسندت قناة الشارقة الرياضية مهمة التعليق للمعلق المميز محمد النحوي.

ومن جانبها، أكدت شبكة قنوات دبي الرياضية أنه قد تم إسناد التعليق على المبارة للمعلق القدير عبد الحميد الجسمي.

