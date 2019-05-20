قمة سعودية.. جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 وموعد مباراة الهلال والأهلي

ننشر جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 هذا الدور الذي تحددت الأندية المتأهلة إليه بعد انتهاء دور المجموعات، وفي دور 16 الذي يقام بنظام الذهاب والعودة، يتأهل الفائزون للدور ربع النهائي وتغادر الأندية الخاسرة البطولة، وهناك تواجد سعودي كبير في هذا الدور، حيث نجحت أربعة أندية سعودية من التأهل لهذا الدور، ويبدو أن أحد تلك الأندية يبحث عن تحقيق لقب البطولة هذا العام، وسيشهد جدول ثمن النهائي مواجهة سعودية سعودية بين الهلال والاهلي.

موعد مباراة الهلال والأهلي في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

نادي الهلال تأهل لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 بوصفه بطل المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأهلي السعودي لهذا الدور بوصفه وصيف المجموعة الرابعة، تقام مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس 2019 على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، على أن تقام مباراة العودة بالرياض يوم 13 أغسطس 2019، وستكون تلك القمة السعودية هي بداية الموسم الجديد للفريقين بعد فترة الإعداد القادمة.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

سيشهد هذا الدور أيضا مواجهة قطرية قطرية، حيث سيتقابل السد القطري بطل المجموعة الرابعة مع مواطنه الدحيل وصيف المجموعة الثالثة، بينما سيتقابل الاتحاد السعودي مع ذوب آهن الإيراني، والنصر السعودي مع الوحدة الإماراتي.