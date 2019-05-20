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قمة سعودية.. جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 وموعد مباراة الهلال والأهلي

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

ننشر جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 هذا الدور الذي تحددت الأندية المتأهلة إليه بعد انتهاء دور المجموعات، وفي دور 16 الذي يقام بنظام الذهاب والعودة، يتأهل الفائزون للدور ربع النهائي وتغادر الأندية الخاسرة البطولة، وهناك تواجد سعودي كبير في هذا الدور، حيث نجحت أربعة أندية سعودية من التأهل لهذا الدور، ويبدو أن أحد تلك الأندية يبحث عن تحقيق لقب البطولة هذا العام، وسيشهد جدول ثمن النهائي مواجهة سعودية سعودية بين الهلال والاهلي.

موعد مباراة الهلال والأهلي في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

نادي الهلال تأهل لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 بوصفه بطل المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأهلي السعودي لهذا الدور بوصفه وصيف المجموعة الرابعة، تقام مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس 2019 على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، على أن تقام مباراة العودة بالرياض يوم 13 أغسطس 2019، وستكون تلك القمة السعودية هي بداية الموسم الجديد للفريقين بعد فترة الإعداد القادمة.

جدول دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

سيشهد هذا الدور أيضا مواجهة قطرية قطرية، حيث سيتقابل السد القطري بطل المجموعة الرابعة مع مواطنه الدحيل وصيف المجموعة الثالثة، بينما سيتقابل الاتحاد السعودي مع ذوب آهن الإيراني، والنصر السعودي مع الوحدة الإماراتي.

جدول دور 16 دوري أبطال آسيا 2019
يوم الإثنين 5 أغسطس 2019
مباراة الاتحاد وذوب آهن ملعب الاتحاد
مباراة النصر والوحدة الإماراتي الرياض
يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019
مباراة الدحيل والسد ملعب الدحيل
مباراة الأهلي والهلال جدة
يوم الإثنين 12 أغسطس 2019
مباراة ذوب آهن والاتحاد ملعب الفريق الإيراني
مباراة الوحدة والنصر الإمارات
يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019
مباراة السد والدحيل ملعب السد
مباراة الهلال والأهلي الرياض

عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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