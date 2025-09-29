قمة مثيرة.. نتيجة وملخص مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي 2-2 في دوري أبطال آسيا للنخبة

شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 مواجهة نارية بين الأهلي السعودي والدحيل القطري على ملعب لخويا في الدوحة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد مباراة ملؤها الندّية والإثارة.

أحداث المباراة

بادر الدحيل بالتسجيل مبكراً عندما افتتح المهاجم إدملسون جونيور (25′) النتيجة بعد هجمة منظمة. الأهلي قتل الشوط الأول بردين؛ الأول عبر البرازيلي ماتيوس غونسالفييس (42′) الذي أدرك التعادل، ثم أضاف النجم رياض محرز (+45′) هدفاً رائعاً في الوقت بدل الضائع لينهي الشوط متقدماً.

الشوط الثاني والنتيجة

مع بداية الشوط الثاني نجح كريستوف بياتيك (48′) في تعديل النتيجة للدحيل بهدف قوي، وتواصلت الفرص من الطرفين لكن دون تغيير النتيجة حتى صافرة النهاية، ليقتنص كل فريق نقطة ثمينة.

أداء وتحليل مختصر

الأهلي بدا أخطر هجوميًا خاصة في الشوط الأول بفضل خبرة نجومه، لكنه أظهر بعض الارتباك الدفاعي. الدحيل اعتمد على الضغط البدني والتحولات السريعة، وأثبت قابليته للعودة من مواقف صعبة بفضل شراسة مهاجميه.

ترتيب الفريقين بعد الجولة الثانية

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته، بينما اكتفى الدحيل بنقطة واحدة ويحتل المركز التاسع، موقف يصعب من مهمته بالمنافسة على الصعود.

بطاقة المباراة