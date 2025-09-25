قمة نارية ملتهبة .. موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن 2025 والتشكيل والفائز المتوقع

تترقب الجماهير السعودية قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره الاتحاد في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بينهما. وتقام المباراة يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيلة المتوقعة لفريق النصر

من المنتظر أن يدخل النصر المباراة معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة كريستيانو رونالدو إلى جانب أندرسون تاليسكا وساديو ماني، مع وجود خط وسط متوازن يضم مارسيلو بروزوفيتش وعبدالله الخيبري، فيما يقود الدفاع إيميرك لابورت وأليكس تيليس.

التشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد

أما الاتحاد، فمن المرجح أن يعتمد على هدافه كريم بنزيما في خط المقدمة، مع دعم هجومي من رومارينيو وفابينهو في خط الوسط، بينما يقود الدفاع أحمد حجازي مع مهند الشنقيطي وزملائه.

بطاقة مباراة النصر والاتحاد

التفاصيل المعلومات الموعد الخميس 25 سبتمبر 2025 التوقيت 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الجولة السابعة – دوري روشن السعودي الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) – جدة القنوات الناقلة ثــمانية

نقاط الفريقين قبل المباراة

يدخل النصر اللقاء وفي رصيده 13 نقطة من 6 مباريات، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل واحد وخسارة وحيدة. بينما يمتلك الاتحاد 11 نقطة من نفس العدد من المباريات، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

آخر مواجهة جمعت بين النصر والاتحاد

التقى الفريقان آخر مرة في مارس 2025 ضمن الدور الثاني من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة شهدت تألق رونالدو وتاليسكا.

توقعات نتيجة مباراة النصر والاتحاد

استنادًا إلى أداء الفريقين مؤخرًا، يتوقع المحللون أن تكون المباراة متكافئة إلى حد كبير. النصر يعتمد على هجومه القوي بقيادة رونالدو، بينما يمتلك الاتحاد صلابة دفاعية وخبرة كبيرة. ومع ذلك، تميل الترشيحات قليلًا لصالح النصر للفوز بفارق ضئيل، لكن نتيجة التعادل تبقى واردة بقوة.