قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب تذيع مباراة اليمن وسوريا في قبل نهائي الناشئين

بواسطة محمود عطا الله
قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط قناة اتحاد غرب آسيا الرسمية على موقع اليوتيوب تلك القناة التي قدمت مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، حيث تترقب كل الجماهير مشاهدة مباراة اليمن وسوريا للناشئين في قبل نهائي تلك البطولة، يذكر أن الدور قبل النهائي يقام اليوم، حيث يلتقي في المباراة الولى منتخب اليمن للناشئين مع المنتخب السوري، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب السعودية مع الإمارات.

رابط قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب لمشاهدة مباراة اليمن وسوريا للناشئين

يبدأ موعد مباراة اليمن وسوريا عند الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، هذا ومن المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير، رابط قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب هو:
يوتيوب غرب آسيا
هذا وتُقام مباراة السعودية والإمارات في قبل نهائي غرب آسيا للناشئين عند الساعة 6.45 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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