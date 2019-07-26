قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب تذيع “مباراة مصر وفرنسا” في قبل نهائي كأس العالم للشباب

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا اليوم السبت 27 يوليو 2019 في قبل نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب هو سؤال الجميع الآن، حيث نقدم لكم كل المعلومات عن لقاء نصف النهائي ورابط مشاهدة مباراة مصر لكرة اليد للشباب على موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب، هذا والفائز من لقاء اليوم يتأهل للمباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا، هذا ونقدم لكم الآن أيضا موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا.

موقع قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب

قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) على موقع اليوتيوب، هي القناة الناقلة حصريا لمباريات منتخب مصر للشباب لكرة اليد في مونديال تحت 21 سنة المقام الآن بإسبانيا، وهي الناقلة أيضا لكل مباريات البطولة، منتخب مصر للهاندبول الشاب، فاز في ربع النهائي على منتخب النرويج 29-28.

رابط موقع قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب

وكان منتخب مصر متأخرا في الشوط الثاني أمام النرويج بفارق 5 أهداف، لكن عزيمة نجومنا جعلتهم يعودون للقاء ويفوزوا بالمباراة بفارق هدفين، منتخب مصر فاز في دور ثمن النهائي على صربيا بنتيجة 30-20، وفي دور المجموعات تصدر المجموعة بطلا لها بعد الفوز بكل مبارياته.

موعد مباراة مصر وفرنسا للشباب في قبل نهائي كأس العالم لكرة اليد

لعبة منتخب مصر للشباب ضد فرنسا في قبل نهائي مونديال اليد 2019 اليوم السبت ليست الأولى بين المنتخبين في تلك البطولة، حيث التقيا في دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز على الديوك بنتيجة 37-32، لكن مباراة اليوم ستكون مختلفة وأقوى، لأن المنتخب الفرنسي هو بطل العالم، موعد مباراة مصر وفرنسا، سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين والعراق.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.