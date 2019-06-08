قناة عربية مجانية تنقل مباراة منتخب فرنسا ضد تركيا اليوم في تصفيات اليورو

تنطلق الليلة مباراة منتخب فرنسا ضد تركيا في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث تُقام المواجهة المُرتقبة على ملعب “توركو أرينا” بمدينة كونيا التركية، ويدخل الفريقين اللقاء وهم متساويين في عدد النقاط وفي الترتيب بالمجموعة الثامنة، حيث لكلاً منهما 6 نقاط من الفوز في المباراتين السابقتين، ويحتلان الصدارة أي أن الليلة قد يحسم أحدهما المركز الأول لصالحها وينفرد به.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد تركيا والقنوات الناقلة لها

تبدأ المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقلها عدة قنوات منها اثنتين عربيتين وهما beIN SPORTS HD 1، وهي مشفرة بينما الثانية هي قناة المغربية الخامسة المفتوحة، والتي لها ترددات على النايل سات وعرب سات والهوت بيرد.

يغيب عن الديوك الفرنسية اليوم نجولو كانتي، وذلك للإصابة في الركبة، حيث لن يشارك مع منتخب فرنسا ضد تركيا في مباراة الليلة، وأيضًا في اللقاء القادم أمام أندورا يوم 11 يونيو المقبل، هذا وتضم المجموعة الثامنة بجوار المنتخبين كلاً من آيسلندا وألبانيا وفي جعبتهما 3 نقاط، ويأتي خلفهما أندورا ومولدوفا بصفر من النقط، ومن الواضح أن المنافسة محصورة بين الثلاثة الكبار وهم الفرنسيين أبطال كأس العالم النسخة الأخيرة والأتراك والآيسلنديين.

جدير بالذكر أن البطولة الأوروبية القادمة سوف تُقام في 12 مدينة على مستوى القارة العجوز، أبرزهم روما وميونخ ولندن وأمستردام.