ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19 مايو 2019 ولقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية، وهل سيكون البث المباشر للمباراة منقول على قنوات مفتوحة أم مشفرة، أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل الجماهير الآن والراغبين في مشاهدة نهائي الكونفدرالية على الهواء مباشرة، هذا ويحل الزمالك المصري ضيفا على فريق نهضة بركان اليوم، حيث تقام المباراة على الملعب البلدي بمدينة بركان، ويحضر لقاء اليوم 10 ألاف متفرج.

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الذهاب 2019

بخصوص قنوات مفتوحة تذيع البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم فقد أعلنت قناة الرياضية المغربية 3 TNT أنها ستذيع المباراة مباشرة عبر بثها الأرضي، والبث الأرضي لتلك القناة يتمكن من استقباله المتواجدين داخل المغرب، بينما تذيع المباراة فضائيا قناة bein sports الناقل الحصري لكل مباريات بطولة الكونفدرالية، المعلق على المباراة النهائية عبر قناة بي إن سبورتس هو جواد بده على القناة الصوتية الأولى، والمعلق علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية

بعثة الزمالك وصلت للمغرب الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، وقد لاقت البعثة استقبال حافل بالمطار ليس بغريب عن الأخوة في المغرب، حكم المباراة سيكون الدولي الزامبي جاني سيكازوي، هذا وسوف يكون حكم var متواجدا في نهائي الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان تبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت مصر.