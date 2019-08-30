قناة مفتوحة تذيع مباراة الهلال والوصل اليوم في البطولة العربية.. تعرف على ترددها

ننشر أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإماراتي مباشرة اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 ومباراة العودة من دور 32 من البطولة العربية كأس محمد السادس 2020، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة فضائية مفتوحة يمكن مشاهدة البث المباشر لها بصورة جيدة من أي مكان في العالم، موعد مباراة الهلال السوداني اليوم في البطولة العربية يقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، من الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد شهدت خسارة الهلال السوداني بنتيجة 0-2.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل اليوم

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوصل مجانا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى الفضائية المفتوحة، تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى على النايل سات هو 12467 أفقي، نادي الوصل الإماراتي وصل لمطار الخرطوم صباح أمس، وأدى مرانه الرئيسي على ملعب المباراة ملعب الجوهرة الزرقاء مساء أمس الإثنين، سوف يرتدي كل فريق الزي الأساسي اليوم، فسيكون الهلال بالأزرق والوصل بالأصفر.

موعد مباراة الهلال السوداني اليوم في البطولة العربية

يقود الهلال السوداني في مباراة اليوم المدرب العام للفريق صلاح أحمد آدم، بعدما قدم مجلس إدارة الفريق الشكر للمدير الفني التونسي نبيل الكوكي على الفترة الماضية، وأتم النادي المخالصة المالية مع الكوكي رسميا، صلاح أحمد آدم عبر عن الظروف السيئة التي يمر بها الهلال حاليا، لكنه أكد أن الفريق سيعمل على تعويض خسارته في مباراة الذهاب، موعد مباراة الهلال والوصل اليوم في الثامنة مساء بتوقيت السودان، العاشرة بتوقيت الإمارات.