قنوات تذيع كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022.. تعرف عليها لمتابعة مباريات الترجي والأهلي والكويت

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 “سوبر جلوب” التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية بمشاركة أبطال العالم، هذا وسوف تتمكن كل الجماهير العربية حول العالم من مشاهدة مباريات الترجي التونسي والأهلي المصري ومضر والخليج السعوديين والكويت الكويتي وبرشلونة ومجدبورج وكل الفرق المشاركة عبر قنوات فضائية مفتوحة، تبدأ بطولة سوبر جلوب من 18 حتى 23 أكتوبر 2022، تضم أربع مجموعات، يتأهل أبطال المجموعات إلى الدور قبل النهائي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022

كما ذكرنا، تذيع مباريات البطولة، عدة قنوات عربية فضائية مفتوحة، وسوف يتمكن من مشاهدة البطولة كل الجماهير في آسيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا وإفريقيا وفي كل العالم، كما توجد قنوات أوروبية ناقلة لسوبر جلوب، القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 هي:

1- قناة SSC الرياضية السعودية.

2- قناة الشارقة الرياضية.

3- قناة الكويت الرياضية.

مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2022 هي:

المجموعة الأولى: مجدبورج الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، مضر السعودي، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الثالثة: الكويت الكويتي، توبات البرازيلي، كيلسي البولندي.

المجموعة الرابعة: برشلونة الإسباني، الترجي التونسي، مينيستروس المكسيكي.