قنوات تذيع مباراة مصر وتنزانيا الودية

ننشر أسماء القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية الآن اليوم الخميس 13 يونيو 2019، حيث ستكون المبارة منقولة على قنوات مفتوحة مجانية، وستتمكن كل الجماهير في كل مكان مشاهدة نجوم المنتخب خلال الودية الأولى أستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، تقام المباراة الهامة والمرتقبة اليوم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وبحضور ثلاثون ألف متفرج، النجم العالمي محمد صلاح انضم لمعسكر المنتخب رسميا، وهو جاهز لمباراة تنزانيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الآن

تذيع البث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا على الهواء لايف قناة on sport الفضائية المصرية المفتوحة المجانية، حيث يصل بث وإرسال تلك القناة بصورة جيدة لكل مكان في العالم، تردد قناة أون سبورت الفضائية هو 10853 أفقي على قمر النايل سات، المعلق على مباراة مصر الودية اليوم سيكون المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وتقدم القناة الأستوديو التحليلي بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي في مصر، إلى جانب اللقاءات مع نجوم المنتخب والجماهير، وتغطية شاملة ومتميزة كالعادة من قناة أون سبورت.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

تبدأ مباراة مصر الودية اليوم الخميس عند الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت دبي، يقود منتخب تنزانيا فنيا نجم الزمالك السابق النيجيري إيمانويل إيمونيكي، أجيري مدرب منتخب مصر قال أن هدفه هو التتويج ببطولة أمم أفريقيا، مؤكدا أنه طالب اللاعبين بنسيان أنديتهم والتركيز الآن فقط مع المنتخب للفوز بالبطولة الأفريقية.