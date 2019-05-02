القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون وموعد المباراة وتردد القنوات

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين وموعد المباراة وتردد القنوات الناقلة يشغل بال عشاق الرياضة في السعودية خاصة وفي الوطن العربي بصورة عامة، لأهمية المباراة الكبيرة والتى تجرى في أجواء حماسية .وننفرد فى موقع كلمة بنقل موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام المباراة اليوم الخميس 2 مايو 2019 فى المواعيد التالية:-

5:30 مساءا بتوقيت جرينتش.

7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

8:30 مساءا بتوقيت السعودية.

9:30 مساءا بتوقيت الامارات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تنفرد قنوات السعودية الرياضية ksa sport بالتعاون مع قناة ابو ظبى الرياضية ad sport 1 بنقل اللقاء حصريا على الهواء مباشرة وننقل لكم ترددات القنوات على جميع الاقمار.

تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sport الناقلة لمباراة التعاون و الاتحاد

قناة ksa sports تنفرد بنقل احداث اللقاء على الهواء مباشرة وتبث على اقمار نايلسات وبدر وياه سات واليكم الترددات:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 7 غرب 12284 27500 رأسى Ver نايل سات 7 غرب 12149 27500 أفقى Hor بدر 26 شرق 12015 27500 رأسى Ver بدر 26 شرق 12149 27500 أفقى Hor ياهسات 52.5 شرق 11747 27500 أفقى Hor ياهسات 52.5 شرق 11823 27500 أفقى Hor

تردد قناة ابوظبى الرياضية Ad sport 1 الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

تنفرد قناة ابوظبى الرياضية بنقل مجريات أحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد على اقمار نايل سات وهوتبيرد وبدر وياه سات واليكم الترددات:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 12226 27500 أفقى H نايلسات 7 غرب 12467 27500 أفقى H هوتبيرد 13 شرق 11747 27500 أفقى H بدر 26 شرق 11804 27500 أفقى H ياهسات 52.5 شرق 11938 27500 أفقى H ياهسات 52.5 شرق 12054 27500 أفقى H

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