القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون وموعد المباراة وتردد القنوات

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين وموعد المباراة وتردد القنوات الناقلة يشغل بال عشاق الرياضة في السعودية خاصة وفي الوطن العربي بصورة عامة، لأهمية المباراة الكبيرة والتى تجرى في أجواء حماسية .وننفرد فى موقع كلمة بنقل موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين وتردد القنوات الناقلة.
موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تقام المباراة اليوم الخميس 2 مايو 2019 فى المواعيد التالية:-
- 5:30 مساءا بتوقيت جرينتش.
- 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.
- 8:30 مساءا بتوقيت السعودية.
- 9:30 مساءا بتوقيت الامارات.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تنفرد قنوات السعودية الرياضية ksa sport بالتعاون مع قناة ابو ظبى الرياضية ad sport 1 بنقل اللقاء حصريا على الهواء مباشرة وننقل لكم ترددات القنوات على جميع الاقمار.
تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sport الناقلة لمباراة التعاون و الاتحاد
قناة ksa sports تنفرد بنقل احداث اللقاء على الهواء مباشرة وتبث على اقمار نايلسات وبدر وياه سات واليكم الترددات:-
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات 7 غرب
|12284
|27500
|رأسى Ver
|نايل سات 7 غرب
|12149
|27500
|أفقى Hor
|بدر 26 شرق
|12015
|27500
|رأسى Ver
|بدر 26 شرق
|12149
|27500
|أفقى Hor
|ياهسات 52.5 شرق
|11747
|27500
|أفقى Hor
|ياهسات 52.5 شرق
|11823
|27500
|أفقى Hor
تردد قناة ابوظبى الرياضية Ad sport 1 الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون
تنفرد قناة ابوظبى الرياضية بنقل مجريات أحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد على اقمار نايل سات وهوتبيرد وبدر وياه سات واليكم الترددات:-
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايلسات 7 غرب
|12226
|27500
|أفقى H
|نايلسات 7 غرب
|12467
|27500
|أفقى H
|هوتبيرد 13 شرق
|11747
|27500
|أفقى H
|بدر 26 شرق
|11804
|27500
|أفقى H
|ياهسات 52.5 شرق
|11938
|27500
|أفقى H
|ياهسات 52.5 شرق
|12054
|27500
|أفقى H
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