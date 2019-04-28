تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم Zamalek في نصف نهائي الكونفدرالية

يلعب الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد 28 أبريل 2019 على ملعب برج العرب لحساب مباريات الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اللقاء الذي يبحث من خلالة الفارس الأبيض صاحب الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده لدخول لقاء الإياب محققاً ارتياح كامل من أجل تخطى الفريق التونسي العنيد، والعديد من متابعي الفريقين يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية، وهذا ما سنتعرف عليه معاً خلال هذا التقرير المبسط.

وسيفتقد الزمالك في مباراة النجم الساحلي اليوم الأحد لخدمات المهاجم الأساسي له اللاعب خالد بوطيب وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، والظهير الأيمن للفارس الأبيض اللاعب حازم إمام بالإضافة إلى لاعب خط وسط الزمالك فرجاني ساسي وذلك بداعي الإصابة أيضاً.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

وتبدأ ضربة البداية مع انطلاق صافرة حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد 28 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة والمغرب وبغداد، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دُبي، ويعلق على المباراة عصام الشوالي وعلي محمد علي.

ونقلاً عن موقع في الجول فقد أعلن المدير الفني للزمالك كريستيان جروس عن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – عماد السيد

الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم

الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا

ونتعرف معكم الآن على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في لقاء الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي القمر يوتلسات

وهذه هي القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية تذيع مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية خلال الساعات القليلة المقبلة سنزودكم بها وترددها حال الكشف عنها فوراً خلال تحديث لهذا التقرير.

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