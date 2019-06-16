قوة أبو مكة الناعمة .. صور محمد صلاح بالغردقة ترفع نسبة الإشغال لأكثر من 70%

تقوم معظم الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل مباشر على السياحة، بعمل برامج دعائية من خلال مؤتمرات دولية أو شركات دعاية متخصصة تتكلف ملايين الدولارات وذلك لجذب المزيد من السياح خلال الموسم السياحي والذي تعتمد عليه بشكل أساسي في تحقيق أهم إيرادات العام، ولكن ما قام به النجم العالمي المصري وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح بواسطة صور بسيطة ألتقتها أثناء قضاء أجازته التي لم تتجاوز الأيام القليلة في مصر وتحديدا بإحدى شواطئ البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حقق أكثر مما تحققه جهود الدعاية وتنشيط السياحة التقليدية بمراحل، خاصة في موسم الصيف الذي لا يشهد إقبال كبيرا من جانب السائح الغربي.

صور محمد صلاح بالغردقة تنعش السياحة مجاناً

هكذا يستخدم النجوم قوتهم الناعمة في التأثير كما أشار الإعلان الأخير لأبو مكة والذي يبرز دور النجم صاحب الشعبية الضخمة في توجيه والتأثير على المجتمع، وهذا ما حدث بعد أن نشر صلاح صوره هو وأسرته أثناء قضاء أجازته الصيفية على شواطئ الغردقة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ليشاهدها الملايين حول العالم، فعدد اللذين يتابعون النجم المصري على تويتر يصل إلى 10 ملايين شخص، بينما يتابعه على فيس بوك أكثر من 12 مليون فرد.

فطبقا لما صرح به نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر بشار أبو طالب، وعادل مكي عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن نسبة الإشغال بفنادق الغردقة قد زادت بشكل كبير عقب قضاء محمد صلاح لأجازته بالجونة، لترتفع بنسبة تجاوزت الـ 70%، وأشار إلى أن الفنادق قد تلقت عشرات الاتصالات التي تستفسر عن أسعار الحجز بالفنادق وأفضل الشواطئ لقضاء أجازتهم بها.

وأكد أبو طالب أن البحر الأحمر يستقبل ملايين السياح سنويا من جميع دول العالم، كما تستهدف مصر في الفترة الحالية مليون سائح صيني، وأضاف إلى أن مصر تسعى في الفترة الحالية لخلق أنواع جديدة من السياحة التي كانت تفتقدها خلال الفترات السابقة.

جدير بالذكر أن هداف الدوري الانجليزي ونجم منتخب مصر الدولي محمد صلاح قد أنضم مؤخرا الى معسكر المنتخب القومي الذي يجريه استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم.