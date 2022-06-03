كأس آسيا تحت 23.. منتخب السعودي يُقدم أقوى نتائج الجولة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
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انتهت منذ قليل الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 المقامة في أوزبكستان، حيث أقيمت اليوم الجمعة مباراتين ضمن المجموعة الرابعة، منتخب السعودية الأولمبي حقق فوزًا كبيرًا على منتخب أوزبكستان بنتيجة 5-0، وهو أكبر فوز في البطولة حتى الآن، وثاني أكبر فوز كان لمنتخب كوريا الجنوبية على ماليزيا بنتيجة 4-1.

كما أقيمت اليوم مباراة الإمارات واليابان ضمن المجموعة الرابعة، وخسرت الإمارات أمام منتخب اليابان القوي بنتيجة 1-2، بعد نتائج اليوم، يتصدر أخضر الأولمبي السعودي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن اليابان.

أحرز أهداف الأولمبي السعودي اليوم حمد اليامي وأيمن يحيى وهيثم عسيري ومتعب الحربي وعبدالله رديف، تُقام الجولة الثانية من تلك المجموعة يوم الإثنين، حيث يلتقي منتخب السعودية مع اليابان، في حين يواجه منتخب الإمارات طاجيكستان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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