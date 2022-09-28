كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت.. تعرف على جدول المباريات والقنوات الناقلة
تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، تشارك ضمن تلك المنتخبات عدة منتخبات خليجية وعربية تسعى للفوز بلقي البطولة وهي الكويت والسعودية والعراق والبحرين وسلطنة عمان ولبنان، إيران هي الأكثر فوزًا بلقب كأس آسيا للصالات بعدد 12 لقب، تليها اليابان بعدد 3 ألقاب.
القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا للكرة الصالات 2022 الكويت
بخصوص قنوات تذيع مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت مباريات البطولة منقولة على قناة Bein Sports AFC آسيا، وسوف نتابع معكم هل ستكون البطولة منقولة على قنوات آخرى أم لا، منتخب الكويت لكرة القدم للصالات يلعب في المجموعة الأولى مع العراق وعمان وتايلاند.
جدول مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022
قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، منتخب السعودية لكرة الصالات يلعب في المجموعة الرابعة القوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.
المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان.
المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان.
المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، تايبيه، إندونيسيا.
المجموعة الرابعة: اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، فيتنام.
|جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022 باللكويت
|المباراة
|الموعد
|الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
|مباراة العراق وتايلاند
|5 مساء بتوقيت العراق
|مباراة الكويت وعمان
|8 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة أوزبكستان وتركمانستان
|11 صباحا
|مباراة البحرين وإيران
|2 عصرا بتوقيت البحرين
|الأربعاء 28 سبتمبر 2022
|مباراة السعودية واليابان
|11 صباحا بتوقيت السعودية
|مباراة فيتنام وكوريا
|2 عصرا
|مباراة إيران وإندونيسيا
|5 مساء
|مباراة لبنان وتايبيه
|8 مساء
|الخميس 29 سبتمبر 2022
|مباراة البحرين وتركمانستان
|11 صباحا بتوقيت البحرين
|مباراة أوزبكستان وطاجيكستان
|2 عصرا
|مباراة عمان والعراق
|5 مساء بتوقيت الكويت
|مباراة الكويت وتايلاند
|8 مساء بتوقيت الكويت
|الجمعة 30 سبتمبر 2022
|مباراة اليابان وكوريا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وفيتنام
|2 عصرا بتوقيت السعودية
|مباراة لبنان وإندونيسيا
|5 مساء
|مباراة إيران وتايبيه
|8 مساء
|السبت 1 أكتوبر 2022
|مباراة طاجيكستان ونركمانستان
|11 صباحا
|مباراة البحرين وأوزبكستان
|2 عصرا بتوقيت البحرين
|مباراة عمان وتايلاند
|6 مساء بتوقيت سلطنة عمان
|مباراة الكويت والعراق
|8 مساء بتوقيت الكويت
|الأحد 2 أكتوبر 2022
|مباراة السعودية وكوريا
|11 صباحا بتوقيت السعودية
|مباراة اليابان وفيتنام
|2 عصرا بتوقيت الكويت
|مباراة تايبيه وإندونيسيا
|5 مساء
|مباراة لبنان وإيران
|8 مساء