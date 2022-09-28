كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت.. تعرف على جدول المباريات والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباريات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت والقنوات الناقلة مباريات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت والقنوات الناقلة

تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، تشارك ضمن تلك المنتخبات عدة منتخبات خليجية وعربية تسعى للفوز بلقي البطولة وهي الكويت والسعودية والعراق والبحرين وسلطنة عمان  ولبنان، إيران هي الأكثر فوزًا بلقب كأس آسيا للصالات بعدد 12 لقب، تليها اليابان بعدد 3 ألقاب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا للكرة الصالات 2022 الكويت

بخصوص قنوات تذيع مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت مباريات البطولة منقولة على قناة Bein Sports AFC آسيا، وسوف نتابع معكم هل ستكون البطولة منقولة على قنوات آخرى أم لا، منتخب الكويت لكرة القدم للصالات يلعب في المجموعة الأولى مع العراق وعمان وتايلاند.

جدول مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، منتخب السعودية لكرة الصالات يلعب في المجموعة الرابعة القوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.
المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان.
المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان.
المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، تايبيه، إندونيسيا.
المجموعة الرابعة: اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، فيتنام.

جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022 باللكويت
المباراة الموعد
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
مباراة العراق وتايلاند 5 مساء بتوقيت العراق
مباراة الكويت وعمان 8 مساء بتوقيت الكويت
مباراة أوزبكستان وتركمانستان 11 صباحا
مباراة البحرين وإيران 2 عصرا بتوقيت البحرين
الأربعاء 28 سبتمبر 2022
مباراة السعودية واليابان 11 صباحا بتوقيت السعودية
مباراة فيتنام وكوريا 2 عصرا
مباراة إيران وإندونيسيا 5 مساء
مباراة لبنان وتايبيه 8 مساء
الخميس 29 سبتمبر 2022
مباراة البحرين وتركمانستان 11 صباحا بتوقيت البحرين
مباراة أوزبكستان وطاجيكستان 2 عصرا
مباراة عمان والعراق 5 مساء بتوقيت الكويت
مباراة الكويت وتايلاند 8 مساء بتوقيت الكويت
الجمعة 30 سبتمبر 2022
مباراة اليابان وكوريا 11 صباحا
مباراة السعودية وفيتنام 2 عصرا بتوقيت السعودية
مباراة لبنان وإندونيسيا 5 مساء
مباراة إيران وتايبيه 8 مساء
السبت 1 أكتوبر 2022
مباراة طاجيكستان ونركمانستان 11 صباحا
مباراة البحرين وأوزبكستان 2 عصرا بتوقيت البحرين
مباراة عمان وتايلاند 6 مساء بتوقيت سلطنة عمان
مباراة الكويت والعراق 8 مساء بتوقيت الكويت
الأحد 2 أكتوبر 2022
مباراة السعودية وكوريا 11 صباحا بتوقيت السعودية
مباراة اليابان وفيتنام 2 عصرا بتوقيت الكويت
مباراة تايبيه وإندونيسيا 5 مساء
مباراة لبنان وإيران 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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