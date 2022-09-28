كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت.. تعرف على جدول المباريات والقنوات الناقلة

تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، تشارك ضمن تلك المنتخبات عدة منتخبات خليجية وعربية تسعى للفوز بلقي البطولة وهي الكويت والسعودية والعراق والبحرين وسلطنة عمان ولبنان، إيران هي الأكثر فوزًا بلقب كأس آسيا للصالات بعدد 12 لقب، تليها اليابان بعدد 3 ألقاب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا للكرة الصالات 2022 الكويت

بخصوص قنوات تذيع مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت مباريات البطولة منقولة على قناة Bein Sports AFC آسيا، وسوف نتابع معكم هل ستكون البطولة منقولة على قنوات آخرى أم لا، منتخب الكويت لكرة القدم للصالات يلعب في المجموعة الأولى مع العراق وعمان وتايلاند.

جدول مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، منتخب السعودية لكرة الصالات يلعب في المجموعة الرابعة القوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.

المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان.

المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان.

المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، تايبيه، إندونيسيا.

المجموعة الرابعة: اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، فيتنام.