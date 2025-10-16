“كأس آسيا لكرة اليد 2026”.. مجموعة الكويت والعراق والسعودية وقطر والإمارات

تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة اليد 2026 للمنتخبات والتي سوف تُقام خلال الفترة من 15 حتى 29 يناير 2026، وهي النسخة رقم 22 من تلك البطولة، بطولة آسيا لليد مؤهلة لكأس العالم لليد “ألمانيا 2027″، حيث يتأهل للمونديال أول أربعة منتخبات في البطولة الآسيوية، أقيمت القرعة منذ قليل لدور المجموعة.

أسفرت نتيجة قرعة كأس آسيا لكرة اليد للمنتخبات 2026 عن أربع مجموعات، سوف يُقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي، يعتبر منتخب قطر لكرة اليد الأكثر تتويجًا بالبطولة خلال العشر سنوات الأخيرة، منتخب الكويت لليد تأهل لكأس العالم الماضية بعدما حصل على المركز الرابع في بطولة آسيا الأخيرة، منتخب العراق لكرة اليد أصبح من المنتخبات القوية خلال الفترة الماضية على المستوى القاري وكذلك الأخضر السعودي.

مجموعات كأس آسيا لكرة اليدة 2026 للمنتخبات هي:

المجموعة الأولى هي المجموعة الوحيدة التي تضم 3 منتخبات، بها منتخبين مرشحين للفوز بالبطولة وهما المنتخبين القطري والكوري الجنوبي ومعهم منتخب سلطنة عمان، المجموعة الثانية بها ثلاث منتخبات عربية وهم منتخب العراق لليد والبحرين والأردن، منتخب الكويت لليد جاء في المجموعة الثالثة ومعه المنتخب الإماراتي، منتخب السعودية جاء في المجموعة الرابعة القوية، نتائج قرعة كأس آسيا لليد 2026 هي:

– المجموعة الأولى: قطر، كوريا الجنوبية، منتخب عمان لليد.

– المجموعة الثانية: العراق، الأردن، البحرين، الصين.

– الجموعة الثالثة: الكويت، غلإمارات، هونج كونج، الهند.

– المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، إيران، أستراليا.