موعد قرعة كأس أفريقيا 2019 بتوقيت عواصم القارة والقنوات المفتوحة الناقلة للحفل

ينتظر جماهير كرة القدم الأفريقية من كل حدب وصوب متابعة حفل مراسم إجراء قرعة كأس أفريقيا 2019 والتي ستقام في جمهورية مصر العربية الصيف القادم بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء، لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، إذ أنها هي البطولة الأكثر من حيث عدد الدول المشاركة بنهائيات البطولة، ويتواجد في هذه البطولة خمس منتخبات العربية استطاعت أن تتأهل لنهائيات كأس أفريقيا بعد نهاية التصفيات المؤهلة لهذه البطولة الغالية.

بطولة كأس أفريقيا 2019 كان مقرراً لها أن تُقام في الكاميرون، لكن الاتحاد الأفريقي قام بحسب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها، لتقوم مصر وجنوب أفريقيا بالتقدم لاستضافة البطولة الأفريقية، وتفوز مصر بالنتظيم.

كأس أفريقيا 2019 أو ما يعرف باسم CAN 2019 سينطلق في منتصف شهر يونيه القادم بمشاركة 24 منتخباً، وهذه المرة الأولى التي ستقام فيها البطولة في الصيف، وأيضاً بمشاركة هذا العدد من منتخبات القارة، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بزيادة عدد الدول المشاركة في نهائيات البطولة.

المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا 2019

وتشهد بطولة كأس أفريقيا 2019 أكبر مشاركة عربية في تاريخ البطولة، حيث سيتواجد في هذه البطولة منتخبات: مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا التي تأهلت لأول مرة في تاريخها لبطولة أمم أفريقيا، حيث لم يسبق من قبل للمنتخب الموريتاني التواجد بكأس أفريقيا من قبل.

موعد قرعة كأس أفريقيا 2019

وستبدأ مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وإليكم توقيت بداية حفل سحب قرعة كأس أفريقيا مصر 2019 بمختلف مواقيت عواصم القارة الأفريقية:

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF قد أعلن عن موعد إقامة قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل من العام الجاري، على أن تُقام القرعة عند أبوالهول في حضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وعدد من أساطير كرة القدم الأفريقية، وعلى رأسهم: مصطفى حجي، ويايا توريه، والحاجي ضيوف، ووائل جمعة، وأحمد حسن، وعصام الحضري، وحازم إمام، فيما اعتذر عن التواجد كل من: صامويل إيتو مهاجم الكاميرون، والمصري محمد أبوتريكة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أفريقيا 2019

وستقوم قناة أون سبورت بنقل أحداث قرعة كأس أفريقيا 2019 على الهواء مباشرة من سفح أبو الهول، بالإضافة لعمل تغطية لفاعليات الحفل، وآراء الخبراء في القرعة بعد سحبها.

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