جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 مصر تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم صوب جمهورية مصر العربية خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري، وحتى يوم التاسع عشر من يوليو من العام الحالي، من أجل متابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر هي النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم، والتي انطلقت في عام 1957 بالسودان، بمشاركة منتخبات مصر، والسودان، وأثيوبيا، وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 إلى ست مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منهم صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة للمنتخب صاحب أفضل أربع منتخبات صاحبة مركز الثالث من كافة المجموعات.

وسيتم إقامة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في ست ملاعب وهم: ملعب ستاد القاهرة، وستاد السلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، وستاد السويس، وستاد الاسماعيلية، حيث ستقام مباريات كأس أفريقيا 2019 على هذه الملاعب، والتي تم تجهيزها من أجل استضافة منافسات كأس الأمم الأفريقية.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 ستتكون من ست مجموعات وتعد المجموعة الرابعة هي الأقوى، حيث تضم منتخبات: المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وبعد أن يتم إجراء منافسات دوري المجموعات، سيتم إقامة منافسات دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، وبالنسبة لمجموعات بطولة كأس أفريقيا 2019 فقد أتت كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو- أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا – بينين – غينيا.

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

وعن جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو، وحتي يوم التاسع عشر من يوليو القادم، وذلك بمباراة مصر وزيمبابوي، وإليكم جدول مباريات البطولة:

وبالنسبة لمباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فستقام في أيام الخامس والسادس والسابع من شهر يوليو، فيما ستقام مباريات دور ربع النهائي يومي العاشر والحادي عشر من يوليو، فيما ستقام مبارتي نصف النهائي من البطولة الأفريقية يوم الرابع عشر من يوليو، ومن ثم ستقام المباراة النهائية في يوم التاسع عشر من يوليو من العام الحالي.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

ويمكن للسادة المشاهدين متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال شاشة قناة Time Sports التردد الأرضي، والتي يمكن استقبالها من داخل جمهورية مصر العربية من خلال أجهزة الهوائي، كما أن شبكة قنوات bein SPORTS ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 مع تغطية خاصة من داخل الملاعب، وإجراء مقابلات مع نجوم القارة السمراء.