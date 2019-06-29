كأس أمم أفريقيا 2019.. اعرف جدول ومواعيد مباريات اليوم الأحد 30-6-2019 الجولة الثالثة ولقاء مصر ضد أوغندا الأبرز

نستعرض معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج جدول ومواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس الأمم الإفريقية 2019، ويشهد اليوم الأحد مباراة منتخب مصر ضد أوغندا أبرز وأهم لقاءات الليلة، والذي من المُقرر أن يُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس توقيت ماتش مصر يخوض منتخب زيمبابوي لقاءه اليوم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في إطار مباريات الجولة الثالثة كأس أمم أفريقيا.

مباريات اليوم الأحد

في المجموعة الأولي يخوض في التاسعة مساءً بتوقيت مصر كل من مصر ضد أوغندا، ومنتخب زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب، وفي المجموعة الثانية يخوض كل من منتخب مدعشقر ضد نيجيريا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت من المُقرر إقامة مباراة منتخب بوروندي ضد غينيا.

جدول مباريات اليوم الأحد

جدول مباريات اليوم الأحد نستعرضه معكم بشكل يومي خاصةً مع بطولة أمم أفريقيا وبطولة كوبا أمريكا 2019، وكذلك القنوات الناقلة للقاء والتوقيت وفق لمصر والسعودية، ونستعرض معكم الآن جدول مباريات اليوم.

المباراة المناسبة التوقيت(وفق توقيت القاهرة) القناة الناقلة مصر ضد أوغندا الجولة الثالثة بطولة أمم أفريقيا 2019 21:00 تايم سبورت الأرضية زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية الجولة الثالثة بطولة أمم أفريقيا 2019 21:00 beIN SPORTS MAX HD2 مدغشقر ضد نيجيريا الجولة الثالثة بطولة أمم أفريقيا 2019 18:00 beIN SPORTS MAX HD1 بوروندي ضد غينيا الجولة الثالثة بطولة أمم أفريقيا 2019 18:00 beIN SPORTS MAX HD2

ونتابع معكم من خلال تقرير شامل عبر موقع كلمة دوت أورج نتائج المباريات وترتيب المنتخبات بعد نهاية اللقاء في دور المجموعات، الجدير بالذكر أنه من المُقرر أن ينطلق مباريات دور ال 16 من يوم 5 يوليو القادم وحتى يوم 8 يوليو، وقد ضمن المنتخب المصري الصعود إلي الدور ال 16 بشكل رسمياً بعد فوزه في مباراته السابقة أمام منتخب الكونغو بهدفين دون مقابل.

نتائج مباريات أمس الأربعاء

انتهت نتيجة مباراة موريتانيا ضد أنجولا بالتعادل السلبي، وانتهت نتيجة مباراة الكاميرون ضد غانا بالتعادل السلبي أيضاً، ونتيجة مباراة بنين ضد غينيا بيساو انتهت بالتعادل السلبي، وفي بطولة كوبا أمريكا 2019 ربع النهائي تعادل منتخب كولومبيا أمام تشيلي سلبياً وانتهي مجموع المباراتين بخمسة أهداف لتشيلي مقابل 4 لمنتخب كولومبيا، بينما انتهت نتيجة مباراة أوروجواي ضد بيرو بالتعادل السلبي، وفي مجموع المباراتين 5 أهداف لمنتخب بيرو مقابل 4 لمنتخب أوروجواي.