كأس أمم أفريقيا 2019 | تعرف على مُواجهات المنتخبات العربية في دور 16 ومواعيد المباريات بمختلف التوقيتات

كأس أمم أفريقيا 2019 والمُقامة بنسختها الحالية في مصر رسمت وجه جديد رائع للكرة الإفريقية، فعلى مستوى التنظيم نجحت مصر كدولة إفريقية أن تُقدم نموذج رائع ومُنظم للغاية لتقديم بطولة القارة السمراء للعالم أجمع، وعلى مستوى الأداء كانت كل المنتخبات الإفريقية باستثناء منتخبات بوروندي وتنزانيا وناميبيا والذين خرجوا من البطولة بلا أي نقاط، كانت جميع المنتخبات خصوم شرسة لا يمكن تجاوزها بسهولة من قبل المنتخبات الكبيرة، فيكفي أننا أمام نموذجين للكرة الإفريقية هما أوغندا ومدغشقر استطاعوا بأداء رائع أن يتجاوزا الدور الأول بإحراج الكبار، في الوقت الذي لم تتمكن فيه مثلاُ جنوب أفريقيا من الصعود إلا كأفضل ثالث .

واختتمت البطولة أخر جولاتها لمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وأصبحنا على موعد جديد مع مرحلة أكثر قوة وحسم وهو دور الستة عشر، وتمكنت جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة باستثناء موريتانيا من الصعود لدور 16 وسط توقعات قوية أن يكون أحد أطراف المباراة النهائية إما منتخب الجزائر كمرشح أول بعد أداءه الكبير ثم منتخب المغرب ثم المنتخب المصري تحت تأثير عامل الأرض والجمهور، حيث لم يُقدم الفراعنة حتى الآن الأداء المُقنع لجمهورهم، والآن هيا بنا نتعرف على مواجهات المنتخبات العربية مصر وتونس والجزائر والمغرب بالدور 16 من البطولة ومواعيد تلك المباريات .

مواعيد مباريات المنتخبات العربية بكأس الأمم الإفريقية

قبل أن نتحدث عن مواجهات المنتخبات العربية في الدور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، يجب أن نذكركم ببعض الأرقام الهامة في مسيرة المنتخبات العربية الأربعة المتأهلة للدور 16 من البطولة، وذلك في مرحلة المجموعات والتي أهلتها للتأهل .

المنتخب المصري : تأهل عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد ثلاثة انتصارات متتالية على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف دون مُقابل، وانتصار على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين دون مُقابل، وانتصار ثالث على مُنتخب أوغندا بنتيجة هدفين دون رد، وللمفارقة رغم أن الفراعنة حصدوا التسع نقاط، إلا أن أداءهم واجه انتقادات شديدة من قبل الجمهور المصري .

المنتخب الجزائري : كان أكثر المنتخبات العربية حصولاً على التقديرات الإيجابية من قبل المراقبين بالنسبة للأداء، تمكن من الوصول للدور 16 بانتصارات كبيرة في ثلاث مباريات، فتمكن من تجاوز منتخب كينيا بهدفين، وتجاوز منتخب السنغال القوي بهدف، ثم تمكن من سحق منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف .

المنتخب المغربي : وصل إلى دور الستة عشر برصيد تسعة نقاط أيضاً، وقدم أداء راقي وقوي في مواجهة خصوم أقوياء، فتجاوز منتخب ناميبيا الضعيف بهدف، ثم حقق انتصارا مشهود ومهم على كوت ديفوار بهدف، ثم تمكن من الفوز على جنوب أفريقيا بهدف أيضاً .

المنتخب التونسي : تأهل بصعوبة كثاني المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد أداء لم يُقنع حتى أكثر المؤيدين له، فتعادل مع أنجولا ايجابياً بهدف لكل منهما، ثم تعادل مرة أخرى ايجابيا مع مالي بهدف لكل فريق، وللمرة الثالثة يتعادل سلبياً مع موريتانيا المحدودة في الخبرات في أخر مبارياته بالدور الأول .

والآن هيا بنا نتعرف على مواعيد مواجهات المنتخبات العربية بجميع التوقيتات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بدور الستة عشر :

منتخب المغرب ضد منتخب بنين : يوم الجمعة 5 يوليو 2019، بتوقيت مصر الساعة السادسة مساءً وبتوقيت المغرب وتونس والجزائر الساعة 5 مساءً، وبتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 7 مساءً .

منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا : يوم السبت 6 يوليو 2019، بتوقيت القاهر 9 مساءً، وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب 8 مساءً، وبتوقيت المملكة العربية السعودية 10 مساءً .

منتخب الجزائر ضد منتخب غينيا : يوم الأحد 7 يوليو 2019، بتوقيت القاهرة الساعة 9 مساءً، بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب الساعة 8 مساءً، أما بتوقيت المملكة الساعة 10 مساءً .

منتخب تونس ضد غانا : يوم الاثنين 8 يوليو بتوقيت القاهرة العاصمة الساعة 9 مساءً، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب 8 مساءً، بتوقيت المملكة 10 مساءً .