كأس أمم أفريقيا 2019: موعد مباراة مصر وزيمبابوي في مباراة الافتتاح

لقد أسفرت القرعة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة عن مواجهة مصر في المجموعة الأولى مع ثلاث فرق وهم بالترتيب ( فريق زيمبابوى، وفريق الكونغو الديمقراطية، وفريق أوغندا)، وسوف تقام جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية في الأراضي المصرية، وذلك لهذا العام ٢٠١٩.

ونتيجة لما أسفرت عنه هذه القرعة سوف تلتقي مصر وزيمبابوي وسوف يكون يوم ٢١ من شهر يونيو لعام ٢٠١٩، وذلك سوف يكون على استاد القاهرة، وتعد هذه المباراة من المباريات المهمة،فهي مباريات بداية بطولة الأمم الأفريقية، والتي تسعى جميع الدول في أفريقيا في الحصول على اللقب، ولهذا فهي مباراة مهمة جدا، وينتظرها العديد من محبي ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتسعى جميع الشعوب أن تتمكن بلاده من الحصول على اللقب.

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وتعد هذه المباراة من المباريات المهمة والحماسية لجميع محبي كرة القدم في مصر، ويتمنى جميع مشجعي كرة القدم في مصر في أن تتمكن مصر في هذا العام أن تصل إلى الكأس لهذا، وذلك بعد عدم تمكنها من الحصول على كأس البطولة العام الماضي، ولذلك تسعى مصر إلى تحقيق الفوز لهذا العام ويتمنى جميع المشجعين أن تقوم بالحصول عليه هذا العام.

موعد مباراة مصر وزيمبابوى:

سوف يلتقي كلا الفريقين مصر وزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي. وسوف يكون ذلك يوم ٢١من شهر يونيو لعام ٢٠١٩، وسوف يكون ذلك في تمام الساعة ١٠ بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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