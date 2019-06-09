كأس أمم أفريقيا 2019 | موعد مباريات مصر والقنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا – جدول المباريات

تحتضن جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتسعى الدولة إلى تنظيم أفضل نسخة من بطولة أمم افريقيا، واستعدادات كبيرة في المحافظات التي تقام فيها ادوار المجموعات التمهيدية، وتم الانتهاء من تجهيز الملاعب المخصصة لاستضافة المجموعات، وتبدأ أحداث البطولة في 21 يونيو 2019 وتقام المباراة الافتتاحية على ستاد القاهرة بين مصر وزيمبابوي في النسخة 32 من عمر البطولة والتي نظمتها مصر 4 مرات من قبل.

نظام البطولة

تقام البطولة بنظام مختلف هذا العام حيث أنه يشارك 24 فريق ويكون هناك 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق يصعد الفريقين الأول والثاني للمجموعات الستة ويصعد أفضل 4 فرق حصلت على المركز الثالث ويتم احتسابها بعدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأكثر تهديفا وبعد ذلك يقام دور ال 16 والمباريات الاقصائية.

المجموعات

اليكم تقسيم المجموعات والفرق المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

موعد المباريات

تبدأ البطولة بمباراة مصر وزيمبابوي المباراة الافتتاحية يوم 21 يونيو 2019 وتنتهي البطولة في 19 يوليو 2019 مع المباراة النهائية واليكم جدول المباريات:

الجمعة 21 يونيو

مصر- زيمبابوي.. 10 مساء في القاهرة.

السبت 22 يونيو

الكونغو الديمقراطية- أوغندا.. 4:30 مساء في القاهرة.

نيجيريا- بوروندي.. 7 مساء في الإسكندرية.

غينيا- مدغشقر.. 10 مساء في الإسكندرية.

الأحد 23 يونيو

المغرب- ناميبيا.. 4:30 مساء في القاهرة.

السنغال- تنزانيا.. 7 مساء في القاهرة.

الجزائر- كينيا.. 10 مساء في القاهرة.

الاثنين 24 يونيو

ساحل العاج- جنوب إفريقيا.. 4:30 مساء في القاهرة.

تونس- أنغولا.. 7 مساء في السويس.

مالي- موريتانيا.. 10 مساء في السويس.

الثلاثاء 25 يونيو

الكاميرون- غينيا بيساو.. 7 مساء .

غانا- بنين.. 10 مساء .

الجولة الثانية

الأربعاء 26 يونيو

نيجيريا – غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.

أوغندا – زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.

مصر- الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.

الخميس 27 يونيو

مدغشقر- بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.

السنغال- الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.

كينيا- تنزانيا.. 10 مساء.

الجمعة 28 يونيو

تونس- مالي.. 4:30 مساء في السويس.

المغرب- ساحل العاج.. 7 مساء.

جنوب إفريقيا- ناميبيا.. 10 مساء.

السبت 29 يونيو

موريتانيا- أنغولا… 4:30 مساء في السويس.

الكاميرون- غانا.. 7 مساء .

بنين- غينيا بيساو.. 10 مساء .

الجولة الثالثة:

الأحد 30 يونيو

مدغشقر- نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.

بوروندي- غينيا.. 6 مساء في القاهرة.

مصر- أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.

زيمبابوي- الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.

الإثنين 1 يوليو

جنوب إفريقيا- المغرب.. 6 مساء في القاهرة.

ناميبيا- ساحل العاج.. 6 مساء في القاهرة.

كينيا- السنغال.. 9 مساء في القاهرة.

تنزانيا- الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.

الثلاثاء 2 يوليو

بنين- الكاميرون.. 6 مساء .

غينيا بيساو- غانا.. 6 مساء في السويس.

موريتانيا- تونس.. 9 مساء في السويس.

أنغولا- مالي.. 9 مساء .

الدور ثمن النهائي:

الجمعة 5 يوليو

أول المجموعة الرابعة- ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.

ثاني المجموعة الأولى- ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.

السبت 6 يوليو

ثاني المجموعة الثانية- ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندرية

أول المجموعة الأولى- ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرة

الأحد 7 يوليو

أول المجموعة الثانية- ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.

أول المجموعة الثالثة- ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.

الاثنين 8 يوليو

أول المجموعة الخامسة- ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.

أول المجموعة السادسة- ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساء

الدور ربع النهائي:

الأربعاء 10 يوليو

المباراة الأولى.. الساعة 6 مساء

المباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الخميس 11 يوليو

المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويس

المباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور نصف النهائي:

الأحد 14 يوليو

المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرة

المباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور النهائي

الأربعاء 17 يوليو

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرة

الجمعة 19 يوليو

المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.

القنوات الناقلة للبطولة

يتم اذاعة المباريات على شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى قناة تايم سبورت التي تنقل مباريات مصر وبعض المباريات في البطولة.