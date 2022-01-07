كأس أمم إفريقيا 2022.. تعرف على جدول مواعيد المباريات

تستضيف دولة الكاميرون بطولة إفريقيا للمنتخبات خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمشاركة منتخبات 24 دولة إفريقية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية وفرنسا وإنجلترا، بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا، وبتوقيت سيدني أستراليا، حيث تتابع الجماهير العربية والإفريقية في أمريكا وكندا تلك المباريات والبطولة المرتقبة، الكأس الإفريقية منقولة على قنوات Bein Sports.

جدول كأس أمم إفريقيا 2022 مواعيد المباريات

مواعيد مباريات منتخب المغرب في جدول مواعيد كأس أمم إفريقيا تبدأ يوم الإثنين 10 يناير 2022 وهو ثاني أيام البطولة، وموعد مهم مع مباراة المغرب وغانا، مباراة الجزائر وسيراليون تكون في افتتاحية ثالث أيام البطولة 11 يناير، وفي نفس اليوم مباراة مصر ونيجيريا المرتقبة، وفي رابع أيام البطولة تلتقي تونس مع مالي في مباراة قمة، تضم البطولة 6 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

جدول كأس أمم إفريقيا 2022 كالتالي:

يوم الأحد 9 يناير 2022:

مباراة الكاميرون وبوركينا الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

مباراة إثيوبيا والرأس الأخضر 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

يوم الإثنين 10 يناير 2022:

مباراة السنغال وزيمبابوي 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

مباراة غينيا ومالاوي الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

مباراة المغرب وغانا الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت، 8 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا، الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب وإنجلترا، الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وكندا، الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

مباراة جزر القمر والجابون الساعة 10 مساء في السعودية والكويت.

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022:

مباراة الجزائر وسيراليون الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت، 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 2 مساء بتوقيت الجزائر وفرنسا، الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت إنجلترا، الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وكندا، الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

مباراة مصر ونيجيريا الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت، 8 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 مساء بتوقيت إنجلترا، الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وكندا، الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

مباراة السودان وغينيا تبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

يوم الأربعاء 12 يناير 2022:

مباراة تونس ومالي الساعة 4 مساء في السعودية والكويت وقطر، 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 2 عصرا بتوقيت ألمانيا وفرنسا، الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المغرب وإنجلترا، الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وكندا، الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

مباراة موريتانيا وجامبيا الساعة 7 مساء في السعودية.

مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.