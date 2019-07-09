كأس الأمم الأفريقية دور الثمانية | موعد مباراة السنغال ضد بنين ونيجيريا ضد جنوب أفريقيا في أول لقاءات رُبع النهائي

دخلت بطولة كأس أمم أفريقيا مرحلة الكِبار، فمن غادر البطولة غادر بما له وبما عليه، وتبقى بُمعترك القارة السمراء القوي لدور ربع النهائي ثمانية مُنتخبات أثبتت أنها الأفضل على الإطلاق من بين 24 منتخب تنافسوا على الأفضلية الإفريقية، والجميع من مُتابعي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ينتظر انطلاق دور الثمانية من البطولة، ليشاهد تلك المنتخبات التي أدت ما عليها بكفاءةٍ واقتدار وهي تتبارى فيما بينها للوصول لمربع الأربعة الكبار.

والآن جاء الوقت لنتعرف على مواعيد أول لقاءين سوف يُفتتح بانطلاقهما دور الثمانية من البطولة الإفريقية، وهما لقاءين قويين للغاية من المُنتظر منهما أن يشاهد المتابع لبطولة أمم أفريقية وجبة كروية متكاملة الأركان من المهارة والقوة، حيث يلتقي منتخب السنغال ضد بنين، ويلتقي منتخب نيجيريا ضد منتخب جنوب أفريقيا .. فهيا بنا نُلقي الضوء على مواعيد تلك المباريات بمختلف التوقيتات.

السنغال ضد بنين ونيجيريا ضد جنوب أفريقيا – المواعيد والتوقيتات

يبدأ دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا، بمباراة السنغال ضد منتخب بنين، وعند الحديث عن هذا اللقاء فنحن أمام حقيقة أن منتخب أسود التيرانجا السنغالية بنجومه وتاريخه أمام عبء فني كبير عندما يواجه منتخب سناجب بنين الذي أحرج كل من غانا والكاميرون بالتعادل بالدور الأول، وأخرج المنتخب المغربي أحد المُرشحين الأقوياء لنيل اللقب بدور الستة عشر.

ومن ثم فإن منتخب السنغال رغم قوته ورغم كوكبة نجومه يتقدمهم نجم ليفربول الإنجليزي “ساديو ماني” إلا انه قد يكون ضحية مفاجآت منتخب بنين القادمة.

وتنطلق مباراة السنغال ضد بنين، في الساعة 6 مساء القاهرة، 5 مساء المغرب العربي، 7 مساء السعودية وذلك يوم الأربعاء 10 يوليو 2019.

ثم يأتي اللقاء الثاني والذي يُتوقع له أن يكون سريع وقوي لما يتميز به كل منتخب من قوة وسرعة كبيرة، مكنتهما من أن تُقصي نسور نيجيريا منتخب الكاميرون في لقاء تميز بالقوة البدنية العالية، وأن يُقصي منتخب الأولاد جنوب أفريقيا المنتخب المصري صاحب الضيافة بالسرعة والمُرتدات الخطرة.

ويأتي اللقاء الكبير بين نيجيريا وجنوب أفريقيا في الساعة 9 بتوقيت مصر مساءً، و8 بتوقيت المغرب العربي، و10 مساء السعودية، وذلك يوم الأربعاء 10-7-2019.