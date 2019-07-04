كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا “دور 16”

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير في مصر وأفريقيا ولقاء هام ضمن مباريات دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2019، ونقدم لكم أهم المعلومات والأخبار لمباراة مصر القامة في دور 16 والقنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، منتخب مصر تأهل لهذا الدور بطلا للمجموعة الأولى بعد تحقيقه العلامة الكاملة والفوز بمبارياته الثلاثة، ودون أن تهتز شباكه بأي هدف، منتخب جنوب أفريقيا تأهل لدور 16 بعد أن حل ثالث الترتيب في المجموعة الرابعة، وحقق منتخب البافانا بافانا 3 نقاط في دور المجموعات من فوز وخسارتين.

تقام لعبة مصر وجنوب أفريقيا في دور 16 من بطولة أفريقيا مساء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 على استاد القاهرة الدولي والذي سيكون كالمعتاد كامل العدد بالجماهير المصرية، الفائز من تلك المباراة يتأهل للدور ربع نهائي مباشرة ليقابل الفائز من المباراة القوية والتي تجمع منتخبي الكاميرون ونيجيريا، يغيب عن منتخب مصر في مباراته القادمة بدور الستة عشر أحمد حسن كوكا وجنش للإصابة، ومن المرتقب أن يدخل خافيير أجيري بتشكيلته الثابتة أمام جنوب أفريقيا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور 16 والقنوات الناقلة لها

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فسوف تذيع اللقاء قناة تايم سبورت المصرية الأرضية، كما تذيع المباراة قناة bein sports max 1 hd، وتقدم كل قناة أستوديو تحليلي مميز ومبهر مع كبار نجوم التحليل الكروي الرياضي، موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بتوقيت السعودية عند الساعة 10 مساء، وبتوقيت الإمارات عند الساعة 11 مساء، وعند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

فهل تتوقع أن يحقق منتخب مصر تأهل سهل لدور الثمانية؟.