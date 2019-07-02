كأس الأمم الأفريقية 2019.. جدول مواعيد دور 16 بالكامل (المنتخبات المتأهلة)

من هي المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس أمم أفريقيا 2019؟ وما هو جدول ثمن نهائي البطولة الأفريقية؟ ومن سيقابل مصر والجزائر والمغرب وتونس في الدور الثاني للبطولة، أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل جماهير كرة القدم الأفريقية سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا التقرير مع موقع “كلمة دوت أورج”، بدايةً يبدو أن بطل النسخة الحالية للبطولة الأفريقية سيكون منتخب عربي، ربما من الممكن أن تكون هناك منافسة من السنغال، لكن من المستويات الفنية يظهر لنا جليا أن المنتخبات العربية تمتلك عناصر ومواهب عالمية قادرة على حسم اللقب.

مسار مصر والمغرب والجزائر في دور البطولة الأفريقية 2019

حسم منتخب مصر مسألة تواجدة صمن المنتخبات التأهلة لدور 16 من كأس أمم أفريقيا 2019، وتأهل بطلا للمجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة وثلاثة انتصارات، وبخصوص من سيقابل مصر في دور 16 سيكون ثالث المجموعة الثالثة أو ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث الخامسة، منتخب الجزائر دخل ضمن المنتخبات الصاعدة للدور القادم وسيقابل ثالث المجموعة الأولى أو ثالث الثانية أو ثالث الخامسة، مسار منتخب المغرب في دور 16 فسيقابل ثالث الثانية أو ثالث الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة.

وضحت الآن، صورة جدول دور 16 من كأس أمم أفريقيا 2019 الكامل، حيث سيبتقي منتخب مصر مع ثالث المجموعة الرابعة وهو منتخب جنوب أفريقيا، والفائز سيتقابل مع الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون، منتخب المغرب سيتقابل مع منتخب بنين، والفائز يتقابل مع الفائز من مباراة السنغال وأوغندا، بينما يتقابل منتخب الجزائر مع غينيا، وتنتظر منتخب تونس مواجهة صعبة جدأ عندما يقابل منتخب غانا في دور الستة عشر لأمم أفريقيا.