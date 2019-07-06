كأس الأمم الأفريقية 2019.. جدول مواعيد دور 8 (المنتخبات المتأهلة لربع النهائي)

ننشر جدول مواعيد دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية 2019 كما نتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية المقامة الان في مصر، وبدأت بطولة أفريقيا في مصر يوم 21 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يوليو 2019، بمشاركة عدد 24 منتخب وهي واحدة من أنجح البطولات الأفريقية على مر التاريخ، إن لم تكن هي الأفضل على الإطلاق، حامل لقب البطولة هو المنتخب الكاميروني الذي يبحث عن الحفاظ على الكأس، يلاقي منافسة من قوى القارة التقليدية وفي مقدمتها مصر أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.

جدول مواعيد دور 8 من كأس الأمم الأفريقية 2019 والمنتخبات المتأهلة لربع النهائي

في مفاجأة كبيرة، كان منتخب بنين هو أول المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من أمم أفريقيا، وذلك بعد تغلبه على واحد من المرشحين للقب وهو المنتخب المغربي، وتأهل البنين بركلات الترجيح، منتخب السنغال كان ثاني المنتخبات الصاعدة لربع النهائي على حساب أوغندا بعد الفوز بهدف دون رد، منتخب الكاميرون حامل اللقب، ودع البطولة رسميا بعد الخسارة في دور الستة عشر أمام نيجيريا بنتيجة 2-3.