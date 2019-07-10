كأس الأمم الأفريقية 2019.. جدول مواعيد قبل النهائي “المنتخبات المتأهلة لدور 4”

ننشر لكم جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 ونتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة لدور الأربعة من البطولة الأفريقية المقامة الآن بمصر،هذا وتواصل تلك النسخة المميزة من “الكان” نجاحها غير المسبوق على الأراضي المصرية بالرغم من خروج المنتخب المنظم مصر، وبعد نهاية دور الثمانية سنتعرف على كامل المنتخبات الأربعة للدور نصف النهائي، ويضم دور الثمانية منتخبين عربيين وهما تونس والجزائر، حيث تتمنى الجميع تأهل المنتخبان للدور القادم.

جدول مواعيد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والمنتخبات المتأهلة

كان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب البنين بنتيجة هدف دون رد، لينهي زملاء ساديو ماني أحلام الفريق البنيني في الكان رسميا، منتخب نيجيريا كان ثاني المنتخبات الصاعدة لدور الأربعة، وفاز منتخب النسور على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، أحرز هدف نيجيريا الأول نجم فياريال الإسباني صامويل شيكويزي قبل ان تتعادل جنوب أفريقيا في ربع الساعة الأخير، وفي الدقيقة الأخيرة تحرز نيجيريا هدف الفوز، وضمن مباريات دور الثمانية، يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب كوت ديفوار، مساء الخميس، وفي نفس اليوم يلتقي منتخب تونس مع الحصان الأبيض للبطولة منتخب مدغشقر.