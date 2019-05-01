تقام في مصر قريباً بطولة كأس الأمم الإفريقية وذلك خلال الفترة من 21 يونيو إلى الفترة من 19 يوليو ومؤخراً قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالإعلان عن مراجعتها لأسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية وذلك بعد إستِياء الجماهير من إرتفاع أسعار التذاكر وأيضاً سخرية اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول من إرتفاع أسعارها ،هذا وقد أعلن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة هاني أبو ريدة عن أنه سوف يتم في الوقت الحالي مراجعة أسعار تذاكر البطولة والفئة المستهدفة حالياً هىَ مباريات المنتخب الوطني المصري وبسبب حالة الإستِياء بين الجماهير قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي التواصل مع هاني أبوريدة وذلك لمناقشِة أسعار تذاكر البطولة ومحاولة تخفيضها حتى تلائم ميزانية الجِماهير بعد أن أثارت جدلاً واسعاً بين مشجعي كرة القدم في مصر ،كما أصدر وزير الشباب والرياضة بيان بأن يتم تجهيز كافة التحضيرات المناسبة للجِماهير ومشجعي كرة القدم في مصر وإزالة كافة العوائق والأزمات من أمامهم .

ومن تلك العوائق التي واجهت الجماهير تأجيل إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر البطولة ، وقد تم الإعلان عن أسعار تذاكر البطولة يوم الإثنين الماضي بعد أشهر من الإنتظار إلا أنه وكما نعلم فقد جاء الإعلان مثيراً للجدل بين جماهير الساحرة المستديرة المصرية وذلك لعدم قدرة تحمل المواطن المصري العادي لثمن تذكرة البطولة والخاصة بالدرجة الثالثة والتي تبدأ من 200 جُنية مصري بما يعادل 11 دولار أمريكي .

أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية :

والآن سوف ندرج لكم أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاصة بمشاركات المنتخب الوطني المصري وهىَ كالتالي :

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاص بالمنتخب الوطني المصري الدرجة الثالثة : 200 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاص بالمنتخب الوطني المصري الدرجة الثانية: 400 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاص بالمنتخب الوطني المصري الدرجة الأوليَ العلوية : 500 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاص بالمنتخب الوطني المصري الدرجة الأوليَ : 600 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاص بالمنتخب الوطني المصري المقصورة الرئيسية : 2500 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لغير المنتخب الوطني المصري الدرجة الثالثة: 100 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لغير المنتخب الوطني المصري الدرجة الثانية : 300 جِنية مصري .

سعر تذكرة حضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لغير المنتخب الوطني المصري الدرجة الأولىَ : 500 جِنية مصري .

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