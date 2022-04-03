كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على جدول مواعيد مباريات العربي والقادسية وكاظمة والسالمية

بدأت رسميًا في الكويت أغلى مسابقات لعبة كرة القدم وهي كأس حضرة صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح، تلك البطولة التي يحمل لقبها نادي الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2022 بداية من الدور التمهيدي، ومرورًا بدور الثمانية ثم ربع النهائي والنهائي، العربي والقادسية هما الأكثر فوزًا بلقب كأس أمير الكويت بعدد 16 بطولة لكل فريق، نادي الكويت فاز بالكأس 15 مرة، كاظمة رابع الندية فوزًا بالبطولة بعدد سبعة ألقاب، السالمية واليرموك كلا منهما فاز بالبطولة مرتين، في حين حقق الفحيحيل الكأس مرة واحدة.

جدول كأس الأمير الكويتي 2022 ومواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت

بدأت مواعيد جدول كأس الأمير الكويتي 2022 يوم الجمعة الأول من أبريل 2022 بمباريات الدور التمهيدي (دور 16)، حيث أقيمت هذا اليوم مباراة واحدة، تغلب فيها نادي اليرموك على خيطان بركلات الترجيح، وتقام باقي مباريات هذا الدور أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، أهم مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمير الكويتي 2022 هي مباراة القادسية وكاظمة، وأيضًا مباراة العربي والصليبيخات، يذكر أن الكويت لن يشارك في الدور التمهيدي، وسوف يشارك مباشرة في الدور ربع النهائي، وسوف يلتقي الكويت في دور 8 مع الفائز من مباراة القادسية وكاظمة.