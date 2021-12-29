كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على نتائج القرعة ومواجهات ثمن النهائي وربع النهائي

انتهت منذ قليل، مراسم سحب قرعة دور 16 من بطولة كأس الأمير الكويتي 2022، تلك البطولة التي يحمل لقبها نادي الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج قرعة كأس الأمير الكويتي 2022، ومواجهات البطولة القوية المرتقبة، وتعتبر بطولة كأس الأمير هي بطولة أغلى الكؤوس في دولة الكويت وهي تحمل اسم صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

نتائج قرعة كأس الأمير الكويتي 2022

نادي الكويت حامل اللقب سوف يشارك مباشرة في الدور ربع النهائي ولن يشارك في دور 16، أسفرت نتائج قرعة كأس الأمير 2022 لدور ثمن النهائي عن مواجهة قوية بين كاظمة والقادسية، والفائز منهما يقابل الكويت في ربع النهائي، وفي ثمن النهائي سوف يلتقي الجهراء مع النصر، ويتقابل الشباب والتضامن.

أسفرت نتائج قرعة ثمن نهائي كأس الأمير الكويتي 2022 عن مواجهة بين العربي والصليبخات، الفائز منهما يتأهل إلى ربع النهائي ليقابل الفائز من السالمية والساحل، كما يلتقي خيطان مع اليرموك، وبرقان مع الفحيحيل، مسار العربي في كأس الأمير لن يلتقي مع مسار الكويت أو القادسية إلا في النهائي.