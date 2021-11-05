كأس الاتحاد التنشيطية.. موعد مباراة القادسية والنصر ولعبة العربي

تُقام اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 مباريات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الكويتي التنشيطية للموسم الكروي 2021-2022، حيث نُقدم لكم أهم لقاءات تلك الجولة ومواعيدها كما سوف نتابع معكم النتائج في تلك البطولة اليوم.

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تقام اليوم ست مباريات هامة، حيث يلتقي نادي القادسية مع النصر، ويتقابل العربي مع كاظمة، ويستضيف نادي الكويت فريق السالمية في مباراة مرتقبة، هذا ويبحث نادي القادسية اليوم عن تعزيز صدارته للمجموعة الثانية، بينما يبحث العربي والكويت عن تصدر المجموعتين الأولى والثالثة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد التنشيطية الكويت اليوم الجمعة