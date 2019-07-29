“كأس العالم” ..سحب قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كأس العالم يعتبر هو أهم بطولة يمكن أن يحصل عليها أي منتخب، وأي دولة وتتم بطولة كأس العالم كل 4 سنوات، ويعد من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم. وتم استضافة كأس العام الفائت دولة روسيا، وحامل اللقب هو المنتخب الفرنسي. ستستضيف قطر فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمهيداً له تم سحب قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم في القاهر.

نتيجة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ونتج عن القرعة مواجهة قوية أهمها تشاد مع السودان، وليبيريا مع سيراليون، وأيضاً مواجهة بوروندي ،وتنزانيا. وسوف يحاول السودان التمسك في البطولة لتفادي تكرار مصيره السابق. وهو خسارته وخروجه من الدور الثاني مرة أخرى كما في تصفيات كأس العالم الأخيرة على يد زامبيا .كما أن قمة بوروندي، وتنزانيا تلفت الأنظار حيث أن كلا المنتخبين خاضوا التصفيات المؤهلة في مصر، وخرجَ من الدور الأول بعد ثلاث هزائم متتالية.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الصومال مع منافس قوي، وهو زيمبابوي، وجزر القمر مع توغو، وسوف تقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في اليوم الثاني، والعاشر من سبتمبر المقبل، ويشارك في التصفيات 54 منتخباً وتم إعفاء المنتخبات الـ26 الأعلي ترتيباً في قارة أفريقيا بحسب تصنيف الفيفا الدولي من خوض الدور التمهيدي الذي تشترك فيه المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفاً

وينم ضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي إلى المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفاً في القارة. وفي دور المجموعات يتم توزيع المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات ويتأهل أبطالها إلى الدور النهائي وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 5 منتخبات إلى النهائيات. يتم توزيع المنتخبات الـ10 المتأهلة للدور النهائي إلي مستويين الأول يضم الأعلي تصنيفاَ والثاني يضم الأقل تصنيفاً ويتم سحب القرعة في موعد يحدد لاحقاً، حيث يلتقي الأعلى تصنيفاً مع الأقل تصنيفاً ذهاباً على أرض الأعلى تصنيفا و إياباً علي أرض نظيره الأقل تصنيفاً

مواعيد الجولات الست لدور المجموعات

وتم تحديد الجولات الست لدور المجموعات من قبل الاتحاد الافريقي وتقام الجولة الأولى بين 23 و31 مارس المقبل، والجولة الثانية بين الـ1 و الـ9 من يونيو والجولة الثالثة والرابعة بين 22 و30 مارس 2021 والجولة الخامسة بين 30 أغسطس و7 سبتمبر 2021 ، والجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر 2021

موعد الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

وتم تحديد الدور النهائي للتصفيات المؤهلة من قبل الاتحاد الأفريقي على أن يكون الذهاب في الـــــ8 من نوفمبر 2021 والإياب في الـ 16 من نوفمبر نفسه

الدول المعفية من من أداء الدور التمهيدي

الدول المعفية من من أداء الدور التمهيدي هي: السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، ومصر، وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، ومالي وبوركينا فاسو، وجنوب إفريقيا، وغينيا، والرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا وبنين والغابون والكونغو ومدغشقر، والنيجر، وليبيا، وموريتانيا، وكينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وزيمبابوي.