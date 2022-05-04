كأس العالم في الكويت هذا الشهر.. تعرف على رابط التسجيل وحجز موعد لمشاهدته

أمام متابعي كرة القدم في دولة الكويت فرصة هامة وعظيمة لمشاهدة كأس العالم وجها لوجه والتصوير معه، وذلك عندما تصل الكأس إلى الدولة في يوم 16 مايو 2022، وقد نشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم رابط الحجز والتسجيل لمشاهدة كأس العالم للراغبين والمتواجدين حاليًا في دولة الكويت.

رابط حجز موعد مشاهدة كأس العالم في الكويت

من الجدير بالذكر أن كأس العالم، تجوب جولة منذ فترة في كل عواصم الدنيا، للترويج لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، وتتواجد في الكويت 16 مايو القادم، وفي نهاية تلك الجولة تستقر الكأس في قطر خلال البطولة التي تبدأ في الصيف القادم، رابط التسجيل وحجز موعد مشاهدة كأس العالم في الكويت هو:

رابط التسجيل

كأس بطولة العالم يتكون من 5 كيلو جرام من الذهب عيار 18، يبلغ ارتفاعه 6.5 مرمر، قاعدة الكأس قطرها 13 سنتيمتر مزينة بطبقتين من المرمر.