كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022.. جدول مباريات قبل النهائي وتحديد المراكز في سوبر جلوب

وصلت بطولة سوبر جلوب إلى دور الأربعة ومباريات تحديد المراكز بعد نهاية دور المجموعات، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 الدور قبل النهائي ومباريات تحديد المراكز، فريق عربي واحد تأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة وهو الأهلي المصري بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 29-28، ليكون أول فريق عربي وإفريقي يفوز على فريق أوروبي في تلك البطولة العالمية.

جدول كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 قبل النهائي

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2022 يوم السبت 22 أكتوبر 2022، على ان تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 أكتوبر، مباراة الأهلي وماجدبورج الألماني سوف تكون الأولى في نصف النهائي وتليها مباراة برشلونة وكيلسي البولندي، الترجي التونسي سوف يقابل توبات البرازيلي في تحديد المراكز، وكذلك الكويت الكويتي سوف يُقابل مينيستروس المكسيكي.