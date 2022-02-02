كأس العالم للأندية 2022.. الهلال في الإمارات مساء الخميس

تطير طائرة بعثة نادي الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس من الرياض إلى أبوظبي، حيث يبدأ الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 مشواره في مونديال الأندية والمنافسة على هذا اللقب الذهبي، هذا ويتجمع اللاعبون في مقر الهلال في الرابعة عصر اليوم الخميس، ويبدأ المران في الرابعة والنصف قبل السفر للإمارات.

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2022

يبدأ الهلال مشواره في مونديال الأندية يوم الأحد 6 فبراير 2022 ومباراة في الدور الثاني للبطولة، وذلك بمواجهة الفائز من مباراة الدور الأول التي تجمع بين الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة، وبيري بطل تاهيتي ممثل اتحاد أوقيانوسيا، الفائز يتأهل إلى الدور قبل النهائي لملاقاة تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.