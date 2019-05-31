كأس العالم للشباب 2019 ببولندا | نتيجة مباراة السعودية ضد بنما وخروج الأخضر رسمياً من البطولة

كأس العالم للشباب تحت سن 20 عام، رغم أنها البطولة الأقل شعبية ضمن المنافسات العالمية للمنتخبات، إلا أنها تظل وبلا شك عندما يشتد وطيس المنافسة أحد أهم العوامل الجاذبة لكل متابع لرايته الوطنية وهي تنافس في نهاية المطاف على بطولة عالمية بلا شك تحمل اسم كأس العالم للشباب .

وتُقام هذة الدورة من بطولة كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، لتضم العديد من المنتخبات في ست مجموعات هي كالتالي، المجموعة الأولى وتضم منتخبات السنغال كولومبيا بولندا تاهيتي، والمجموعة الثانية تضم كل من منتخبات إيطاليا واليابان والإكوادور والمكسيك، والمجموعة الثالثة بالبطولة وتضم منتخبات لأوروغواي نيوزيلندا النرويج وهندوراس، والمجموعة الرابعة تضم كل من أوكرانيا والولايات المتحدة ونيجريا وقطر، والمجموعة الخامسة تضم فرنسا ومالي بنما والسعودية، والمجموعة السادسة والأخيرة تضم كل من الأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرتغال وجنوب إفريقيا .

نتيجة مباراة اليوم السعودية ضد بنما

وفي المجموعة الخامسة أطاحت اليوم بنما بطموحات المنتخب السعودي من أن يستمر في بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 سنة، وذلك بعد أن تمكن المنتخب البنمي أن يجتاز نظيره السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وبذلك يتذيل المنتخب السعودي المجموعة الخامسة التي تضم مالي وفرنسا أيضاً، برصيد من النقاط صفر بعد أن انهزم في جميع مبارياته .

وتعد تلك البطولة من أسوء البطولات التي مرت على منتخبات الشباب السعودية بغض النظر عن النتائج ولكن الأمر يتعلق بالأداء الذي لم يُرضي جموع الجماهير السعودية .