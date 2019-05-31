كأس العالم للشباب 2019 | جدول مواعيد مباريات دور 16 (ثمن النهائي)

ننشر جدول مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة والمقامة الآن ببولندا، حيث انتهت رسميا الآن مباريات دور المجموعات، وتأهل 16 منتخب شاب للدور ثمن النهائي، وبداية أدوار خروج المغلوب في الطريق نحو لقب تلك البطولة القوية، تأهل لدور ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الستة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، المنتخبان العربيان المشاركين في البطولة وهما السعودية وقطر غادراها بعد الخسارة في الجولات الثلاثة بدور المجموعات.

منتخبان من آسيا نجحا في التأهل لدور الستة عشر وهما اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تشارك أفريقيا في هذا الدور بعدد ثلاثة منتخبات وهم مالي والسنغال ونيجيريا، ويشهد الدور القادم لقاء افريقي أفريقي بين السنغال ونيجيريا، وتشارك قارة أوروبا في هذا الدور بأربعة منتخبات وهي فرنسا وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا.

جدول مباريات دور 16 من كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة

سيشهد هذا الدور لقاء آسيوي خالص بين اليابان وكوريا الجنوبية، وعليه تضمن آسيا مكان في ربع نهائي مونديال الشباب، كما ستكون هناك قمة لاتينية مرتقبة بين الأوروجواي والإكوادور، منتخب مالي بطل أفريقيا يصطدم مع التانجو الأرجنتيني، بينما تواجه أوكرانيا مفاجأة البطولة منتخب بنما، والولايات المتحدة لديها اختبار صعب أمام فرنسا.