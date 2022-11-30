كأس العالم 2022.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور 16

بواسطة محمود عطا الله
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ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر وقد حققت الدولة العربية نجاحًا كبيرًا في تنظيم تلك البطولة العالمية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022، حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي ستة عشر منتخبًا، نتمنى ان يكون بينهم منتخبات عربية.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022

كانت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال أول المنتخبات المتاهلة إلى دور 16 من كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث تأهلت تلك المنتخبات من الجولة الثانية لدور المجموعات، في حيث تُسفر الجولة الثالثة عن باقي المنتخبات الصاعدة للدور القادم في المونديال.

منتخب السنغال تمكن من التواجد في قائمة المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي مونديال 2022 وصيفًا للمجموعة الأولى خلف منتخب هولندا، المجموعة الثانية تأهل عنها منتخب إنجلترا بطل المجموعة ووصيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب أستراليا حقق واحدة من مفاجآت البطولة، بالتأهل وصيفًا للمجموعة الرابعة مع فرنسا.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022
المجموعة الأولى
الأول هولندا
الثاني السنغال
المجموعة الثانية
الأول إنجلترا
الثاني أمريكا
المجموعة الثالثة
الأول
الثاني
المجموعة الرابعة
الأول فرنسا
الثاني أستراليا
المجموعة الخامسة
الأول
الثاني
المجموعة السادسة
الأول
الثاني
المجموعة السابعة
الأول البرازيل
الثاني
المجموعة الثامنة
الأول البرتغال
الثاني
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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