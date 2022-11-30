كأس العالم 2022.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور 16

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر وقد حققت الدولة العربية نجاحًا كبيرًا في تنظيم تلك البطولة العالمية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022، حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي ستة عشر منتخبًا، نتمنى ان يكون بينهم منتخبات عربية.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022

كانت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال أول المنتخبات المتاهلة إلى دور 16 من كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث تأهلت تلك المنتخبات من الجولة الثانية لدور المجموعات، في حيث تُسفر الجولة الثالثة عن باقي المنتخبات الصاعدة للدور القادم في المونديال.

منتخب السنغال تمكن من التواجد في قائمة المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي مونديال 2022 وصيفًا للمجموعة الأولى خلف منتخب هولندا، المجموعة الثانية تأهل عنها منتخب إنجلترا بطل المجموعة ووصيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب أستراليا حقق واحدة من مفاجآت البطولة، بالتأهل وصيفًا للمجموعة الرابعة مع فرنسا.