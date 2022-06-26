كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة.. تعرف على مجموعة السعودية والعراق والسودان ومصر واليمن وتونس

بواسطة محمود عطا الله
كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

أُقيمت منذ قليل قرعة بطولة العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2022 بمشاركة 18 منتخبًا عربيًا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة السعودية والإمارات والعراق ومصر والسودان واليمن وتونس والمغرب والجزائر وعمان والبحرين في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، حيث قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

مجموعات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

  • المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.
  • المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.
  • المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.
  • المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.
  • المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.
  • المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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