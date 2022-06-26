كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة.. تعرف على مجموعة السعودية والعراق والسودان ومصر واليمن وتونس

أُقيمت منذ قليل قرعة بطولة العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2022 بمشاركة 18 منتخبًا عربيًا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة السعودية والإمارات والعراق ومصر والسودان واليمن وتونس والمغرب والجزائر وعمان والبحرين في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، حيث قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في البطولة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

مجموعات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة