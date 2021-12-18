كأس الملك السعودي 2022.. تعرف على جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي)

تنطلق مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 1443 من يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 وتستمر على مدار ثلاثة أيام، هذا ونستعرض معكم مواعيد مباريات جدول كأس الملك السعودي 2022 ودور الستة عشر من تلك البطولة الأغلى في السعودية والخليج على كأس الملك سلمان، تلك البطولة التي تبدأ من الدور ثمن النهائي فقط، وتقتصر على أندية دوري المحترفين السعودي بسبب ازدحام جدول المباريات في هذا الموسم.

كأس الملك السعودي 2022 جدول مباريات ثمن النهائي 1443