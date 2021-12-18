كأس الملك السعودي 2022.. تعرف على جدول مباريات دور 16 (ثمن النهائي)

تنطلق مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 1443 من يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 وتستمر على مدار ثلاثة أيام، هذا ونستعرض معكم مواعيد مباريات جدول كأس الملك السعودي 2022 ودور الستة عشر من تلك البطولة الأغلى في السعودية والخليج على كأس الملك سلمان، تلك البطولة التي تبدأ من الدور ثمن النهائي فقط، وتقتصر على أندية دوري المحترفين السعودي بسبب ازدحام جدول المباريات في هذا الموسم.
كأس الملك السعودي 2022 جدول مباريات ثمن النهائي 1443
- مباراة الشباب وضمك: هي أول مباريات جدول كأس الملك السعودي 2022، وهي المباراة الوحيدة التي تُقام يوم الأحد 19 ديسمبر 2021، وتُلعب على استاد الملك فهد الدولي، تبدأ عند الثامنة مساء، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.
- مباراة الباطن والحزم: هي أول ثلاث مباريات تُقام يوم الأحد 20 ديسمبر 2021، تبدأ عند الساعة 3.05 عصرا على ملعب نادي الباطن، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى دور 8 من كأس الملك السعودي، ليقابل الفائز من مباراة أبها والفيحاء.
- مباراة الاتحاد والفتح: تُقام يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الأحساء، تبدأ عند الساعة 5.35 مساء، حيث يحل نادي الاتحاد وصيف كأس الملك في النسخة الماضضية ضيفًا على الفتح، الفائز من تلك المباراة يقابل في ربع النهائي الفائز من مباراة الطائي والتعاون.
- مباراة الهلال والرائد: هي مسك ختام مباريات يوم الأحد 20 ديسمبر، حيث يستضيف الهلال نادي الرائد بالرياض على ملعب الملك فهد الدولي، ويبحث الهلال من خلال هذا اللقاء في كأس الملك عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر في الدوري بنتيجة 0-2، موعد مباراة الهلال في الكأس يوم الأحد عند الساعة 8 مساء بتوقيت الرياض.
- مباراة أبها والفيحاء: هي أول أربع مباريات تُقام يوم الاثنين 21 ديسمبر 2021، وتُلعب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تبدأ عند الساعة 3.05 عصرا.
- مباراة النصر والاتفاق: يستضيف ملعب مرسول بارك بالرياض تلك المباراة الهامة عند الساعة 5.50 مساء يوم الاثنين، الفائز في تلك المباراة يتأهل إلى ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة الهلال والرائد.
- مباراة الطائي والتعاون: تُقام في مدينة بريدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تبدأ عند الساعة 6 من مساء الاثنين، الفريقان التقيا في دوري كأس الأمير من بن سلمان على نفس الملعب في بداية اكتوبر الماضي وفاز الطائي على التعاون بنتيجة 2-1.
- مباراة الأهلي والفيصلي: هي ختام مباريات يوم الاثنين وختام دور 16 من كأس الملك السعودي، بين الأهلي الأكثر فوزا بالبطولة بعدد 13 لقبا، يقابل نادي الفيصلي حامل اللقب، تبدأ المباراة عند الساعة 8 مساء، وتقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.